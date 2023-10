Dos navarras consiguen su pase en las audiciones a ciegas de 'La Voz'

Dos jóvenes navarras sorprendieron el pasado viernes con sus voces y sus interpretaciones a los miembros del jurado en las Audiciones a ciegas de 'La Voz' y lograron que apretaran el botón que gira sus sillas para poder verlas mientras cantaban y otorgarles así el pase que las convierte en concursantes de este programa musical de Antena 3.

La primera en pisar el escenario fue la tudelana Andrea Sánchez, de 25 años, y que interpretó la canción 'Alma mía' de Natalia Lafourcade derrochando elegancia con su actuación. Luis Fonsi fue el primer coach en girarse al escucharle cantas y después lo siguieron Pablo López y Antonio Orozco, quien le dijo al finalizar la actuación: "Nos has dejado sin palabras".

La joven concursante confesaba que estaba "muy emocionada" por haber conseguido su sueño de entrar en el concurso. El siguiente paso era elegir con cuál de los miembros del jurado que se habían girado al escucharla se quería ir para formar parte de su equipo. Pablo López fue el primero en hablar e intentar convencerla para que trabajaran juntos las canciones que se les ocurrieran: "Me encantaría que vinieras conmigo". Luis Fonsi destacó su elegancia en el escenario y Antonio Orozco fue mucho más directo y le pidió que se fuera con él. "Te conviene", le dijo entre risas.

Pero la joven ribera tenía claro en qué equipo quería quedarse: "Me voy con Pablo López".

Andrea Sánchez, estudió un Grado en Bioquímica, un Máster en Biotecnología y ahora cursa un Doctorado en Medicina Aplicada, pero además consigue sacar tiempo para el violín, tiene el Grado Medio en el conservatorio, y el canto. Quedó finalista en 'La Voz de Tu Facultad' en la Universidad de Navarra, pero se ha presentado al concurso "porque quiere vivir el formato original".

La segunda navarra en obtener su pase para participar en el concurso fue la estellesa Maia Ros, quien para su actuación en las Audiciones a ciegas escogió el tema 'Life on Mars' de David Bowie con la que llenó de magia el escenario y consiguió con su voz convencer a Pablo López y Luis Fonsi para que giraran sus sillones: "Lo tengo más claro que el agua", aseguraba el coach malagueño.

Al finalizar su canción, ella estaba feliz por haber pasado a la siguiente fase del concurso y Pablo López fue el primero en dedicarle unas bonitas palabras: "Qué guapo es esto, que uno se siga sorprendiendo, es precioso cuando alguien canta con un instrumento que no sea la voz. te digo esto, porque yo me lo paso muy bien con este tipo de locuras, con estos viajes astrales, con esos ojos de dos colores como Bowie, y tu también tienes la mente de dos colores, así que vente conmigo".

Por su parte, Luis Fonsi le explicó que por ese escenario "pasan cantantes que cantan perfecto, pero no nos emocionan, en tu caso yo he notado alguna imperfección, pero eso es lo que me emociona. Por eso me he dado la vuelta, porque eres todo un espectáculo y espero que formes parte del equipo Fonsi".

La estellesa tenía que elegir entre uno de los dos artistas pero dudaba y con toda naturalidad les dijo: "Jodé, es que me encantáis los dos", pero terminó escogiendo a Pablo López. "A ver, con quien puedo tener algo más en común, por ser de piano y voz es..." y antes de que dijera el nombre del cantante malagueño, Luis Fonsi intervino rápidamente para intentar atajar lo que imaginaba que iba a decir: "¡Oye, que yo también sé tocar el piano!". Pero su argumente no fue suficiente porque Maia decidió formar parte del equipo de Pablo López.

Maia Ros es actriz y modelo, tiene 21 años y canta y toca el piano desde muy pequeña. Al terminar el colegio hizo las pruebas para canto jazz en el conservatorio de Pamplona y le admitieron. Compone y tiene experiencia en escenarios. Cree que 'La Voz' puede ser una oportunidad para darse a conocer y, llegado el caso, "sacar su propio disco".