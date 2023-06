¿Cuánto vamos a echar de menos a Jorge Javier Vázquez?

Se lo preguntamos a Lydia Lozano, que lleva quince años compartiendo la tarde televisiva con él: ¿Cuánto estáis echando de menos a Jorge Javier? "Estos últimos días sin él están siendo muy dolorosos, yo siento como que me estoy ahogando. Las tardes se me hacen eternas y alargar el formato sin él es el doble de sufrimiento. Habría preferido la eutanasia, que el viernes me dijeran: 'El lunes, no volváis'", contesta.

Pero antes de que le 'echen', Jorge Javier se ha ido: "En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso, aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé", escribió en Twitter el 3 de junio. Adiós, de la noche a la mañana. Y su hueco es un 'huecazo'. ¿Alguien será capaz de llenarlo? De risas, su mejor versión Habrán visto muchas veces a Jorge Javier desternillándose de risa. Dice Rosa Belmonte, crítica televisiva, que es su mejor versión. "Al contrario que Belén Esteban, que gana cuando está enfadada, el mejor Jorge Javier es el divertido; enfadado no interesa, se pone muy político". Pero cuando está a buenas, dice, "es un tipo rápido, espontáneo, ingenioso, se ríe de sí mismo, de los demás... Me acuerdo de que una vez en maquillaje oyó cómo Belén contaba que ayudaba a su hija con las lecciones de Historia y luego la sacó a hacer un examen en plató. Fue divertidísimo, una idea brillante. Es un domador de leones, un pastor de cabras extraordinario".

Le aplaude el ingenio también Juan Francisco Lozano, profesor de Periodismo Audiovisual en la Universidad de Málaga. "Tiene una gran frescura, ironía, rapidez mental... Y eso engancha mucho a la audiencia. Por otro lado, es transgresor, un poco como Mercedes Milá pero más puntiagudo, por decirlo de alguna manera. Una suerte de bufón, un tipo algo cínico con una inteligencia que le hace capaz de dar respuesta a todo. Un gamberro con conciencia y con contradicciones que a veces se pasa de frenada". Y sí, coincide con Belmonte, mucho mejor de risas. "Jorge Javier ha entrado de lleno en la polarización que existe en la sociedad actual y eso le ha hecho ganar muchos seguidores, que le son fieles, pero también le han salido detractores que le niegan de entrada por una cuestión meramente ideológica".

FRÍVOLO... PORQUE QUIERE Y PORQUE PUEDE

"Jorge Javier podría entrevistar a quien él quisiera. Es uno de los mejores profesionales de los últimos años", afirma Rosa Belmonte. ¿Y no choca un poco eso con el 'desparrame' de 'Sálvame'? "Él disfruta con la frivolidad y no es malo. Es más, no todo el mundo es capaz de jugar con la frivolidad como lo hace él. Pero también sabe sacar a un entrevistado lo que él quiere. Le hemos visto con Concha Velasco, con Lola Herrera...".

Jorge Javier trasciende de la tele para adentrarse en otros terrenos de la cultura y el arte... y funciona. "Hay quien se queda con la espuma de 'Sálvame' y quienes buscan en él otras referencias culturales. No olvidemos que ha tenido éxito en el teatro. Y, respecto a la televisión, también Mercedes Milá estuvo muy ligada e identificada con 'Gran Hermano' y salió de allí para dar un giro a su carrera con otro formato más serio. No sería de extrañar que Jorge Javier tomara ese camino", valora Juan Francisco Lozano.

El peaje "Jorge Javier es un referente de la comunicación audiovisual, capaz de crear un producto de masas y hacer varias versiones del mismo adaptándose a cada franja horaria para sacarle el máximo rendimiento. Como creativo es una referencia", reconoce José Ortiz, coordinador del grupo de psicología y marketing, publicidad y consumo del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Pero todo eso, advierte, le ha pasado factura. "La energía y los recursos son limitados y Telecinco le ha exprimido como un limón. La audiencia que ha logrado ha sido brutal, pero ha sido a costa de una sobreexposición. ¿Le ha salido bien? Sí, pero no le ha salido gratis, le ha supuesto un coste importante".

LA NOTA DE JORGE JAVIER: 3,9

¿Números igual a éxito? Sí, pero no necesariamente a buena fama. Le pasa a Jorge Javier que está muy bien valorado en la profesión, pero no tanto entre los espectadores. Personality Media, empresa que analiza el mercado de las celebridades para asesorar a anunciantes sobre los famosos más adecuados para vender su producto, tiene los datos de 137 presentadores (hombres) españoles. Las notas, vaya. Y Jorge Javier suspende con un 3,9. "Tiene un nivel de conocimiento altísimo, le conocen el 91% de los españoles, pero no tiene buena imagen. Es un tipo que ha liderado con tremenda astucia programas polémicos cuyo pico de audiencia se alcanza con controversia. Pero si el contenido de tu programa se basa en la polémica continua, en declaraciones vengativas, te rodeas de cosas negativas que acaban afectando a tu imagen", explica Santiago de Mollinedo, director general de Personality Media. Pero pese a esta imagen tan cuestionada, en 'Sálvame' nunca han faltado los anunciantes: "Es el programa con peor imagen de la televisión, pero tiene mucha audiencia. Y las marcas quieren estar sí, poner sus spots, pero otra cosa es que quieran vincular luego su producto con el presentador o con los colaboradores".

¿TELECINCO SIN JORGE JAVIER? ¿QUÉ TELECINCO ES ESA?

"Si el Real Madrid ha ganado la Champions sin Cristiano Ronaldo y el Barcelona es el mismo sin Messi", es de esperar que Telecinco se reponga también a la marcha de su gran estrella, opina José Ortiz Gordo. "Telecinco no es igual sin Jorge Javier, cierto. Pero los buenos directores de marketing deben estar preparados para el relevo. Somos resistentes al cambio, pero la cadena está haciendo un cambio para redefinir su imagen. Jorge Javier es parte del legado pero probablemente no forma parte de la identidad de marca del futuro".

¿Regresará Jorge Javier? Rosa Belmonte: Creo que sí. Yo, al menos, le prefiero a él que a cualquier otro. Jon Aramendi lo hace bien, también Carlos Sobera... Pero ninguno es Jorge Javier.