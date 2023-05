Jorge Javier Vázquez, de baja temporal por problemas de salud

El presentador de Telecinco Jorge Javier Vázquez lleva ya más de una semana sin aparecer en televisión. Mediaset, a través de un comunicado, ha informado de que el catalán está de baja por motivos de salud, sin concretar el motivo. Además, el grupo de comunicación tampoco ha especificado el tiempo de baja del conductor de 'Sálvame', cuya cancelación está anunciada para el próximo 23 de junio, y de las galas del reality 'Supervivientes'.

El breve comunicado de Mediaset explica así las razones de su ausencia en los últimos días. "Jorge Javier Vázquez causa baja de manera temporal por prescripción médica. Desde Mediaset España le deseamos una pronta recuperación". La empresa no dará más detalles sobre el estado de salud del presentador ni de cualquier de sus trabajadores.

Algunos medios de comunicación han relacionado esta baja temporal con el anuncio de la cancelación de 'Sálvame'. Pero Mediaset ha negado que el presentador acabara en urgencias después del anuncio del final del popular programa de televisión.

Por su parte, Carlos Sobera, también conductor del debate de 'Supervivientes', explicó a los espectadores, hace una semana, la ausencia de Jorge Javier Vázquez en el programa. "Se encuentra indispuesto. Un besazo fuerte, ahí estamos contigo", afirmó, comentando después que volvería a estar al frente del programa en unos días, algo que no ha sucedido.

REACCIÓN A LA CANCELACIÓN DE 'SÁLVAME'

El propio Jorge Javier Vázquez narró en una entrevista en una revista del corazón cómo fueron los primeros momentos cuando se enteró de la noticia del final de 'Sálvame' y cómo se siente en estos momentos: “A Sálvame le he dado la vida entera y no me arrepiento. Cuando digerí la noticia me dio un bajón. Me pregunté: ‘¿Y ahora qué voy a hacer?’. Se me vino el mundo encima. Tanto tiempo fabulando con la idea de tener más tiempo para mí y sentir que ahora iba a tener todo el del mundo me daba ansiedad”.

Además, en su última entrevista en el programa 'La matemática del espejo', a principios de mayo, Jorge Javier Vázquez desveló que estaba diagnosticado psicológicamente como "adicto al trabajo". Además, aseguraba que tenía "muy claro" desde que entró en televisión que esta etapa podría terminar. " Que quieren contar conmigo, perfecto. Que entienden que pertenezco a otra época y que eso ya no casa con lo que hacen, pues también perfecto", asumió con tranquilidad.