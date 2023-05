El Conquis 2023: Oxkar va por fin al duelo pero se salva y Mendi es la eliminada

El enfrentamiento del equipo azul con Oxkar viene de lejos por su actitud negativa, su queja constante y sus amenazas de abandono por los dolores que siente en el brazo y en la pierna. Y tras perder la prueba de inmunidad de los engrilletados, el equipo Corocote lo nominó por unanimidad en la asamblea para ir a duelo, con la esperanza de que, por fin, abandonara esta edición de 'El conquistador del Caribe'.

Previamente, las capitanas Aini y Arantxa habían elegido a Mendi como duelista, pensando en que ella iba a poder vencer a Oxkar en la prueba final, y los capitanes del equipo Guabán (Iri y Lobo) habían enviado directamente a duelo a Locuras, porque lo ven el rival más fuerte y por su actitud durante la prueba disputada entre los dos equipos.

El duelo en el que los tres concursantes tuvieron que enfrentarse fue el mítico laberinto en el que, con los ojos tapados, tenían que encontrar tres banderines de su color en orden numérico mientras eran guiados por sus ayudantes que se encontraban subidos en lo alto de una estructura de madera. Oxkar eligió a Hamza, Mendi a Aini y Locuras a Irune.

Locuras encontró rápidamente sus banderines, muy bien guiado por Irune, quien aprovechó que los otros duelistas habían encontrado sus banderines y se fijó dónde estaban para poder guiar a su amigo hasta ellos. Tras él, Oxkar, que había sido cuestionado antes del duelo en múltiples ocasiones por Julian Iantzi y Lur Errekondo si iba a esforzarse en la prueba o quería irse, consiguió localizar los banderines de su color, mientras que Mendi, que no paró de rebuscar en el barro, no dio con ninguno, pese a los gritos insistentes de su capitana, perdiendo así su particular enfrentamiento con Oxkar, al que no soportaba en la convivencia en los campamentos ni su negatividad en las pruebas.

Tras la eliminación de Mendi, Oxkar ha vuelto a amenazar con abandonar el concurso alegando que ya ha superado un duelo y que ya ha demostrado lo que vale. Además, se ha quejado de que estaba lleno de barro, no le daban agua para beber y no tenía comida, pero habrá que esperar al próximo programa a ver si cumple su amenaza o no.

EXTINCIÓN DEL EQUIPO YOCAHU

Al comienzo del programa, los capitanes de los rojos Seleta y Andrea tuvieron que tomar la difícil decisión de cómo repartían a los cuatro integrantes que quedaban para que se integraran en los otros equipos. Y decidieron que Hamza fuera con los Corocote y Etxe, Tole y Txoskin se unieran a los Guabán. De esta forma, y por primera vez en la historia del concurso el equipo Yocahu se extinguía antes de llegar a la unificación.

Los tres exyocahus se unieron por tanto a los amarillos y ayudaron a los Guabán a vencer en la prueba de inmunidad, que les dio el pase al campamento rico y que les permitió conseguir en la ruleta de premios un kit de pesca.