Santi Millán: "Recuperar el pasado no siempre funciona. Soy más de hacer proyectos nuevos"

Los mejores talentos del mundo compiten entre sí en 'Got Talent: All-Stars', la versión especial del popular 'talent show' que emite este sábado por la noche una nueva gala en Telecinco (22:00 horas). Al frente del formato repite el actor y presentador Santi Millán (Barcelona, 54 años), quien pone en valor la transversalidad del programa, al poner a la familia frente a la pantalla.

Es la primera versión 'All Stars' que se hace de 'Got Talent' en Europa.

Es muy diferente. El arte tiene un componente sorprendente porque no solamente es algo exclusivamente técnico. Hay emoción, que hace que cada actuación sea única e irrepetible. Y vivirlas en directo lo hace todavía más singular. Hay actuaciones que puedo ver veinte veces, y me seguirán emocionando y sorprendiendo.

¿Ha subido el nivel del programa?

Este formato te deja con la boca abierta. No es solo lo que hay encima del escenario, sino todo lo que implica poner a ese talento delante del jurado y la pantalla. Fremantle y Mediaset han hecho un gran trabajo para poder brindar este producto a los espectadores.

¿Le ha costado más interactuar con los concursantes que son extranjeros y no le conocen?

El hecho de que te conozcan o no, pues no es relevante para el formato, sino al contrario. Intento que la gente se sienta cómoda. Los participantes que vienen a 'Got Talent: All-Stars' tienen un recorrido, con muchas horas de vuelo profesionalmente hablando. Para ellos es un reto, porque son las Olimpiadas del talento, y eso crea tensión. Me gusta acompañarles en ese trayecto y hacerlo lo más agradable posible. ¿Qué hay miedo? Por supuesto, el miedo está ahí y es parte intrínseco de la vida, pero si sabes gestionarlo, puede ser positivo.

'Got Talent' ha sido un termómetro de las audiencias, pero ahora Telecinco vive un momento más complicado. ¿Hay más responsabilidad con el dato de 'share'?

La responsabilidad es hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Cómo la gente lo reciba o lo consuma, ahí no podemos hacer nada. Hemos dado el cien por cien para transmitir al público que lo que hemos hecho está muy guay. Hay gente que dice 'vamos a Madrid a ver un musical' o 'vamos a Las Vegas a ver un espectáculo'. pero en 'Got Talent' te lo traemos al comedor de tu casa.

Con treinta años en televisión, ¿afronta la audiencia de una manera diferente?

Me afecta menos porque soy consciente de que la audiencia no es una respuesta a la calidad del programa. Son un ente que está ahí. Esa es la preocupación de la cadena, no la mía, porque tienen que dar resultados. Yo me preocupo de hacer el mejor producto.

¿Se siente orgullo al ver que una actuación de 'Got Talent' se viraliza en redes independientemente de la audiencia?

Por supuesto. De todas formas, el hecho de que algo se haga viral no significa que tenga calidad. Yo tengo un vídeo viral y no se puede decir que es lo mejor que haya hecho. Es algo subjetivo, pero he hecho cosas mejores (risas). La viralidad no implica calidad. El objetivo es ofrecer el mejor producto de calidad posible.

¿Os ha llegado el nuevo código ético de Mediaset para hacerlo cumplir en 'Got Talent'?

A mí nadie me ha venido a contarme nada del código ético. 'Got Talent' es de los pocos formatos que quedan en la televisión generalista que es transversal, y que puede interesar tanto a niños como a personas de 80 años. Es como ir al cine, además de un acto cultural, también es un evento social. Que haya formatos como este para reunir a toda una familia es una buena noticia.

Ahora está de moda hacer reencuentros de series del pasado. ¿Le gustaría hacer alguno?

Me juntaría con todos porque tengo muy buena relación, pero volver a grabar. Hay cosas en el arte que hay que valorarlas en su contexto. Recuperar cosas del pasado no siempre funciona. Soy más de hacer proyectos nuevos y de intentar hacer otras cosas, que a veces salen bien y a veces no, pero es un reto.

Se estrena además la nueva temporada de 'El pueblo' y se anunció que no renovaría por más entregas. ¿Cómo se ha tomado la noticia?

Llevar tantos años en este trabajo también te da perspectiva. En la vida, todo es finito. Lo bueno y lo malo. Todo se acaba y hay que aceptarlo. ¿Me hubiera encantado seguir con 'El pueblo'? Por supuesto. Ahora se abre una nueva ventana para hacer otras cosas. Aquí la cuestión es hacer y sobre todo, seguir teniendo ganas de hacer, que es lo más importante.