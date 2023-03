Emma García estalla ante un comentario de Rosa López: "No me ha hecho ni puñetera gracia"

Emma García en Telecinco para promocionar '1930', su último single. Rosa López acudió este domingo al programa 'Fiesta' que conduceen Telecinco para promocionar '1930', su último single.

Durante la conversación con la granadina, la presentadora recordó el capítulo de cómo la cantante casi perdió la voz por una negligencia médica, tal y como la propia Rosa ha contado en alguna ocasión. "No me termina de entrar esto en la cabeza y te lo tengo que preguntar", le dijo Emma.

"Las cuerdas vocales no dejan de ser un músculo y si las acabas forzando, pues lo petan, pero eso está a la orden del día en cualquier cantante y es algo que yo hace tiempo dejé atrás y lo que más me gusta es continuar con mi música y con el mensaje que sigue teniendo. Y lo más bonito es que todavía puedo seguir cantando", respondió Rosa.

Sin embargo, la presentadora insistió. "Me refería a la mala praxis. No es que te quedaste sin voz, que es algo que le pasa...". Y sin terminar la frase, la extriunfita la interrumpió. "Es algo que quiero dejar atrás porque no merece la pena, no suma. A ti a lo mejor te suma para el programa pero a mí no", sentenció para, a continuación, exclamar "lo siento, lo siento".

Emma García fue contundente también en su respuesta a este comentario de Rosa. "No te equivoques. Eso que has dicho no me ha hecho ni puñetera gracia, te estoy tratando con todo el cariño y el respeto que te tengo y me ha sentado mal eso de que igual suma para el programa. Te lo tenía que decir y ya está, esto aquí se queda, ¿vale, Rosa?", afirmó.

"Perdóname", insistió la de Granada. "Me pongo nerviosa. No me gusta este tema", justificó.

"No pasa absolutamente nada. Te admiramos y me alegro muchísimo de la evolución que has tenido. Espero que sigas con el corazón por delante. Sé que no lo has hecho con esa intención. Te puedo asegurar que, cuando me enfado, se me nota. Contigo no me he enfadado", finalizó la presentadora antes de fundirse las dos en un abrazo.