Juanra Bonet: "Tengo un punto de niño de San Ildefonso con barba dando premios"

Un colosal círculo en movimiento en el centro con sillas giratorias a su alrededor es el protagonista del nuevo concurso de Antena 3 para el 'prime time' de los miércoles. La cadena estrena esta miércoles a partir de las 22:40 horas 'El círculo de los famosos', la adaptación española de 'The Weel', un éxito internacional que llega a España tras ser el formato revelación en Reino Unido y haber triunfado en sus versiones en EE UU, Alemania, Suecia y Países Bajos.

Al frente del proyecto se pone Juanra Bonet (48 años, Barcelona), que vuelve a la pequeña pantalla tras pasar más de ocho años en las tardes del principal canal de Atresmedia con '¡Boom!'.

En este nuevo programa, el presentador será el maestro de ceremonias de un espacio en el que participarán más de cincuenta celebridades distintas a lo largo de la temporada que tendrán un objetivo claro: ayudar a los concursantes anónimos a responder a las preguntas y llevarse el premio final. En cada entrega estarán presentes siete famosos diferentes, expertos en una categoría distinta cada uno de ellos.

El jugador de fútbol Pepe Reina, el actor Antonio Resines, la presentadora Lorena Castell, las actrices Adriana Torrebejano y Adriana Abenia, el diseñador Lorenzo Caprile y el presentador Boris Izaguirre serán las primera siete celebridades que pasarán para asesorar a los participantes de 'El círculo de los famosos' y mostrarán a la audiencia cuál es su talento oculto.

¿Ha corrido mucho en este nuevo programa?

El plató es circular y ese círculo gira. Te dan ganas de correr, saltar y bailar, porque hay mucha música. Al final, el ambiente y el tono del programa te anima a moverte, y no sé porque lo hice. En la versión inglés no se corría. No sé si en otras ediciones del concurso en otros países han hecho algo parecido. Quizás fui un hámster en otra vida, porque empecé a dar vueltas y vueltas. También recuerdo que Poty me dio unas clases de baile, afortunadamente.

¿Qué novedad incorpora este concurso al panorama televisivo?

El tono es muy especial porque los famosos están totalmente relejados y desinhibidos, sin la tensión de tener que ir contra alguien porque no se forman equipos. Los siete personajes populares van para apoyar a los concursantes y eso tranquiliza mucho. También es muy bonito de ver que cada famoso defiende una categoría; algunas te las esperas y otras no. Y el plato es espectacular y loquísimo. Es muy divertido porque permite dar muchísimo juego. Es para toda la familia.

¿Qué famoso le ha sorprendido más por su especialidad en una categoría concreta?

Hay una persona, por ejemplo, a la que estamos acostumbrada a verla en ciertos contextos concretos artísticos y de repente nos dice: 'Soy experta en ufología, en ovnis'. U otros invitados que también elegían limpieza del hogar; o personas apasionadas de la mitología griega y de los Kennedy. Hay muchas sorpresas que no te esperas.

¿Qué cree que puede aportar la versión española a un formato tan internacional como este?

No sabría decirte en concreto. La única referencia que he tenido yo, por motivos de idioma, ha sido la versión inglesa del concurso. No he podido ver la holandesa, por ejemplo. Nosotros no descubrimos a los expertos al principio, sino que permitimos que el concursante juegue a adivinar cuál es el famoso apasionado de una temática. No es una decisión vinculante, porque luego se desvela, pero esto ha dado vidilla al programa.

Es usted un repartidor de dinero en concursos de televisión. ¿Cómo lo lleva?

Creo que lo que más nos gusta a los presentadores de concursos es tener la oportunidad de dar premios y de ver cómo los concursantes los ganan. Tengo un punto de niño de San Ildefonso con barba.

¿Echa de menos '¡Boom!', su anterior proyecto en Antena 3?

Fueron ocho años y medio de '¡Boom!'. Es un programa que ha hecho mucha compañía, pero en cada temporada televisiva hay programas que acaban un ciclo. La tranquilidad que nos queda al equipo de '¡Boom!' es haber tenido una vida larga en televisión. Hay espectadores que nos echan de menos, lógicamente, pero cuando miramos atrás tenemos la sensación de que hemos hecho un trabajo muy bonito durante mucho tiempo. Lo recordamos más con una sonrisa que con tristeza. ¿Sobre el futuro del concurso? No es una decisión nuestra, sino de los espectadores y de los jefes de Atresmedia.