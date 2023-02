El futbolista Joaquín Sánchez y su mujer, Susana Saborido, fueron este lunes los invitados de 'El Hormiguero', en Antena 3. La pareja acudió para presentar la serie documental sobre su vida, 'La penúltima y me voy'.

Entre los recuerdos que compartieron con Pablo Motos y que se exponen en la serie, su boda ocupa un lugar especial. Precisamente de "especial" calificaron ambos el enlace y Susana Saborido fue más allá: "Nuestra boda fue un show, como nuestra vida entera", afirmó.

El futbolista del Betis confesó que no pudo ver a su mujer hasta que ésta estuvo junto a él en el altar. "Cuando me saludó, me pregunté cómo había entrado", contó riéndose. Y es que Susana llegó al altar "escoltada" por la policía. "Me tuvo que meter la policía. Me cogieron y ya me soltaron en el altar", recordó.

La boda, que tuvo lugar en 2005 en el Puerto de Santa María, levantó una enorme expectación y fue todo un acontecimiento social. "Fue peor que la de Lolita", apuntó Susana. Recordaron que los invitados no podían entrar en la iglesia debido a la cantidad de gente que había. "Nos dijo el cura que no iba a cerrar las puertas a nadie, así que no cabía nadie más", señalaron. "Estaba allí todo el Puerto metido", recalcó Joaquín divertido.

Tras más de dos décadas de relación y padres de dos hijas, la pareja también apuntó que no todo es perfecto en su vida y, de hecho, confesaron que discuten cada día. "Discutimos todos los días a todas horas. Tú dices blanco, yo digo negro. Tú quieres lentejas, yo te pongo papas", explicó Saborido. "Ella es más cañera. Yo apaciguo un poco, saco el capote. Te conozco bien y ya intento darte la vuelta", añadió el gaditano. "¿El capote? El capote lo tienes ya estropeado", le replicó su mujer.