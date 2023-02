Tamara Falcó, en El Hormiguero: "Es mentira, no estoy embarazada"

Tamara Falcó no faltó este jueves a su cita en el 'El Hormiguero', donde comparte tertulia con Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Pablo Motos para hablar de diferentes temas de actualidad.

Pero, como también es habitual, la marquesa de Griñón fue protagonista por las informaciones que afectan a su ámbito personal. Pablo Motos fue directo y, nada más comenzar, lanzó a la colaboradora la pregunta del millón. "Dicen por todas partes que estás embarazada. ¿Estás embarazada?"

Un conocido Tik Toker difundió la noticia, que enseguida "corrió como la pólvora", pero la mediática hija de Isabel Preysler lo desmintió con rotundidad. "Es mentira, no estoy embarazada", afirmó.

Tamara ha contando cómo se enteró de este rumor. "Primero fue por un chat y luego, esta mañana, me lo ha preguntado mi suegra. Me ha dicho: ¿hay algo que me deberías contar? No, no, le he respondido".

Además, también aprovechó para desmentir otra de las informaciones que se han publicado esta semana, la de que vende el palacio de El Rincón, donde en principio se casará con Íñigo Onieva el próximo mes de junio. "No vendo El Rincón. Mi hermano y yo estamos haciendo un proyecto allí que nos hace mucha ilusión. No sabemos de dónde sale esa noticia", comentó.

Y, ya de paso, también apuntó que no desfilará en Cibeles, otro de los rumores de los últimos días. "Es verdad que parte de mi colección con Pedro del Hierro hay modelos que lo van a desfilar en Cibeles, pero nada más", apuntó.