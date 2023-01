Televisión La serie postapocalíptica 'The Last of Us' encabeza los estrenos de esta semana Las plataformas sacan la artillería pesada con 'Entrevista con el vampiro, de Anne Rice', 'Cristo y Rey' o la tercera de 'Sky rojo'









La tercera semana de 2023 llega cargada de estrenos de series de televisión. Durante los días próximos verán la luz una veintena de estrenos en diferentes plataformas digitales. Destacan títulos muy esperados como 'Entrevista con el vampiro, de Anne Rice' (AMC+), 'The Last of Us' (HBO Max) y tres producciones españolas: la tercera temporada de 'Sky rojo' en Netflix, 'Cristo y Rey' en Atresplayer Premium y 'La promesa' en RTVE Play. Todo un abanico de propuestas para no despegarse de la pantalla. 'ENTREVISTA CON EL VAMPIRO', AMC+, 12 DE ENERO El universo gótico de Anne Rice regresa con el estreno de 'Entrevista con el vampiro' en AMC+. Casi tres décadas después de la película de Neil Jordan protagonizada por Tom Cruise y Brad Pitt, una nueva adaptación de la novela llega a las pantallas en forma de serie. Mark Johnson, el productor de la nueva ficción que ya ha recibido muy buenas críticas, asegura que han intentado ser más fieles al libro respecto a la versión cinematográfica. 'VELMA', HBO MAX, 12 DE ENERO La animación para adultos aparece entre las novedades de esta semana con 'Velma'. La nueva ficción de Scooby-Doo descubre los enigmáticos orígenes de Misterios S. A. desde el punto de vista de la querida detective con gafas Velma. El 'spin-off' es el primero de la franquicia dirigido exclusivamente para HBO Max. 'LA PROMESA', RTVE PLAY, 12 DE ENERO Una historia de amor y una venganza son los ingredientes de 'La promesa', la nueva apuesta de ficción de la tele pública, ya disponible en en RTVE Play. Ana Garcés, Arturo Sancho, Eva Martín, Joaquín Climent, María Castro, Antonio Velázquez, Andrea del Río, Manuel Regueiro, Carmen Flores, Alicia Bercán y Paula Losada son los principales nombres de un reparto muy coral protagonizado por mujeres fuertes. 'SERVANT', APPLE TV+, 13 DE ENERO El escalofriante thriller de M. Night Shyamalan regresa a Apple TV+ con su cuarta y también última temporada. Tras el intrigante final de la tercera temporada, los nuevos episodios llevarán la historia de los Turner a una conclusión épica y emotiva a partes iguales. La guerra de Leanne con la Iglesia de los Santos Menores se intensifica, poniendo en peligro la calle Spruce y la ciudad de Filadelfia. 'YOUR HONOR', MOVISTAR PLUS+, 13 DE ENERO Llega la segunda temporada de esta serie creada por Peter Moffat. Bryan Cranston protagoniza este drama judicial con tintes de thriller dando vida a Michael Desiato, un respetado juez de Nueva Orleans cuya vida da un vuelco cuando su hijo adolescente mata accidentalmente al hijo del jefe criminal Jimmy Baxter (Michael Stuhlbarg) y se da a la fuga. 'SKY ROJO', NETFLIX, 13 DE ENERO Hoy llega otro de los platos fuertes de la semana, la tercera temporada de 'Sky rojo', la serie creada por Esther Martínez Lobato y Álex Pina ('La casa de papel'). Después de escapar con cuatro millones de euros de su proxeneta, Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) y Gina (Yany Prado) comienzan a ilusionarse con la posibilidad de una vida nueva, en un pueblo pesquero y remoto. 'CRISTO Y REY', ATRESPLAYER PREMIUM, 15 DE ENERO El prolífico Daniel Écija ('Periodistas' y 'Los Serrano') recrea, cuatro décadas después, la turbulenta relación del domador Ángel Cristo (encarnado por Jaime Lorente) con la actriz y musa del destape Bárbara Rey (a la que da vida Belén Cuesta). La serie ahonda en su fugaz noviazgo, su mediática boda, su negocio millonario en el circo y el nacimiento de sus hijos. 'THE LAST OF US', HBO MAX, 16 DE ENERO Los fans del videojuego llevaban meses esperando esta adaptación. Su trama tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador.

