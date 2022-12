Carmen Machi, en El Hormiguero: "Estuve sin comer hasta los 7 años"

Carmen Machi acudió este lunes al plató de 'El Hormiguero' para presentar 'Mañana es hoy', la primera película española original de Amazon en la que comparte protagonismo con Javier Gutiérrez. Esta comedia, dirigida por Nacho G. Velilla, cuenta la historia de una familia completamente normal que vive en los años 90, pero cuya vida cambia por completo en unas vacaciones en la playa.

La actriz conversó con Pablo Motos de distintos temas pero, sin duda, una de las confesiones que más sorprendió tuvo lugar cuando el presentador le preguntó cómo era de niña. "Era más rara...", confesó la intérprete. "Estuve sin comer hasta los 7 años", apuntó. Aunque lo narró entre risas, Machi reveló su "anorexia infantil", tal y como la calificó. "No comía, me daba asco la comida y solo tomaba zumos de naranja y me ponían inyecciones de hígado de bacalao. Empecé a comer normal a los 7 años", explicó.

Contó que fue una niña muy delgada durante varios años y reflexionó sobre la posibilidad de que de ahí llegasen algunos de sus complejos. "También me pasaba que, no sé por qué, pero a mi madre le daba vergüenza sacarme a la calle. A lo mejor por eso era muy tímida", aseguró.

Además, la madrileña también describió otro de los grandes secretos de cuando era una niña. Junto a sus hermanos recreaban cómo sería recibir un Oscar. Organizaba sus propias galas en casa en las que ensayaba cómo sería recibir una estatuilla.