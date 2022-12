Vicente Vallés, en El Hormiguero: "Los datos siempre molestan a alguien, por muy ciertos que sean"

Vicente Vallés, presentador de Antena 3 Noticias 2, visitó el plató el El Hormiguero este martes y se ha sentado junto a Pablo Motos para analizar el panorama político actual, lo que ha llevado la conversación hacia aquellos críticos con su forma de informar sobre la actualidad. En concreto sobre los resúmenes que hace al inicio de los informativos en los que aporta datos de las noticias.

Así se lo ha preguntado Pablo Motos, que ha confesado que es fan de esos resúmenes, pero que sabe que también cuenta con muchos detractores. "Tus resúmenes al comienzo del informativo se hacen virales casi todos, tienen mucho éxito. Déjame que confiese una cosa en público: me gusta mucho tu estilo, porque haces una cosa que es incuestionable, pones datos frente a datos. No son opiniones, son hechos. Hay días que resulta demoledor", empezó halagándole el presentador, en alusión a su forma de contarle a su público lo que pasa en España y en el mundo. "Supongo que eres consciente de que cabreas a unos cuantos", añadió Motos.

"Los datos suelen cabrear siempre a alguien, por muy ciertos que sean. Esto es normal, es parte del trabajo. Inevitablemente, cualquier cosa que digas, en un medio de comunicación, hay gente a la que le va a gustar ese día y hay gente a la que no, y al día siguiente es posible que ocurra lo contrario", respondió Vallés.

Pero reconoció que una de las peores partes de eso son los insultos y las amenazas. "Ahora la presión es que algunos te insulten y otros te amenacen". "Eso no va a ningún sitio. A mí me encanta cuando, de vez en cuando, me llega una crítica que está bien fundamentada, porque consigues aprender sobre eso. Cuando alguien se limita al insulto, el insulto no te aporta nada, y eso pasa porque igual no le he gustado. Hay más gente a la que ver, no hace falta que nos vea a nosotros", zanjó Vallés.