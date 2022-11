La comedia española más longeva de la televisión se muda de edificio

El estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007 sirvió de excusa a los hermanos Caballero para configurar una nueva ficción que, en tono de humor, retratara la crisis económica que nos acompañó en los años siguientes. 'La que se avecina' llegó a Telecinco tras el final de 'Aquí no hay quien viva' en Antena 3 con el reto de evitar las comparaciones de los espectadores. La serie dejó el centro y se trasladó a una urbanización de lujo en la que convivían disparatados personajes que, con su incorreción política, consiguieron atrapar al exigente público. Casi quince años después, la veterana comedia da un salto importante en su producción y vive su mayor transformación: se muda a un edificio señorial con nuevos actores, que amplían el vecindario habitual que vivía en El Mirador de Montepinar.

Así, los protagonistas de 'La que se avecina' se trasladan en su decimotercera temporada a la calle Contubernio 49, en el centro de la ciudad. Durante ocho meses, el equipo de la serie ha trabajado duro para levantar 2.175 metros cuadrados de decorados, entre los que se incluyen la fachada de un edificio de 7,75 metros de altura y, en su interior, once viviendas completas donde su mudarán los nuevos inquilinos. Además, por primera vez, la serie contará con una zona de exteriores en la que se recrea la calle donde está situado el inmueble. La producción estrenará los nuevos capítulos el próximo miércoles 18 de noviembre en la plataforma Amazon Prime Video. Telecinco también ofrecerá este mes el primer episodio de la nueva temporada y más adelante el resto.

La pequeña gran revolución de 'La que se avecina' vino precedida por la necesidad de abandonar los anteriores estudios de grabación ubicados en Moraleja de Enmedio, al sur de la Comunidad de Madrid. Los nuevos platós de la productora Contubernio se encuentran en la Ciudad de la Imagen, muy próximos a la capital española. "Cuando hablamos con Mediaset nos dijeron que querían seguir y nosotros queríamos pegar un salto de calidad. No tuvimos ningún problema y recibimos un sí inmediato. De repente, la vida te permite realizar lo que siempre querías haber hecho. Es el decorado que nos hubiera gustado desde el principio de la serie", explica el creador, guionista y productor ejecutivo de 'La que se avecina', Alberto Caballero.

VAIVENES

A lo largo de los quince años, la serie vivió diferentes etapas y muchos de vaivenes, pero se consolidó como un éxito más que rentable para Mediaset. En 2013 los hermanos Caballero se desligaron de su tío José Luis Moreno y crearon su propia productora, con la que después han desarrollado otros proyectos, como 'El pueblo' o 'Machos Alfa', que llegará próximamente a Netflix. "Mi tío nos dio mucha libertad, tanto en 'Aquí no hay quien viva' como 'La que se avecina', aunque hubiese asuntos más concretos en los que había diferencias. Éramos una isla dentro de su productora y el éxito nos protegía. Después surgieron problemas y pudimos empezar a producir y trabajar en la empresa que queríamos", cuenta Caballero. Consolidada ya como una marca mítica de la ficción española -pocas comedias aguantan tan bien el paso del tiempo con el respaldo de la audiencia-, Caballero reflexiona sobre la incorreción política de 'La que se avecina' en unos tiempos en los que cuesta sacar adelante un proyecto que se salga de lo convencional. "Hay una incoherencia en que muchas plataformas quieren hacer algo súper original, que no se haya hecho nunca antes, se lo enseñas, dicen que les ha gustado pero tienen dudas", señala. "Les encantan los proyectos, pero si es políticamente incorrecto no se atreven", añade. "Ahora podríamos arrancar 'La que se avecina' de cero, pero tienes que tener a alguien detrás que te apoye. Mediaset entendió cuál era la esencia de la historia. Si le quitas la incorreción política, te queda una serie más blanca, sin su espíritu y diferenciación", argumenta el productor. En su opinión, Caballero cree que, tras el primer 'boom' de las plataformas de 'streaming', ahora ya "se están derribando mitos" y se está empezando a ver una "reconfiguración" del mercado de ficción. "En el 'top ten' de las plataformas no hay ninguna producción española que sea original de ellas", indica. "Las series de la tele conectan con las masas y ahora las OTT (plataformas) compiten entre ellas para atraer al gran público. Yo no hago una ficción para contentar a cuatro críticos, sino para que la audiencia la vea, y ahora se están fusionando estas dos cosas", sostiene el guionista.