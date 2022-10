Todos los invitados de 'El Hormiguero' en la semana del 17 al 20 de octubre

Lunes: Álvaro Soler

La semana empieza en 'El Hormiguero' con la presencia del cantante español Álvaro Soler. El artista visita el programa para presentar su gira por España, llamada 'En Tú Piel' y su disco recopilatorio 'The Best of 2015-2022', cuya edición en vinilo estará disponible desde el 21 de octubre.

Martes: Arturo Pérez-Reverte

Pablo Motos estará acompañado el martes por Arturo Pérez-Reverte. El autor, con más de veinte millones de lectores en todo el mundo, presentará su nueva novela, titulada 'Revolución' (Alfaguara). El escritor traslada a sus lectores en esta nueva aventura a la revolución mexicana en la que se verá inmerso Martín Garret, un ingeniero de minas español.

Miércoles: Dwayne Johnson

Vuelve Hollywood al plató del programa de Antena3 y lo hace con la visita de una de sus mayores estrellas del momento, el popular actor Dwayne Johnson. El intérprete presentará su nueva película 'Black Adam', que se estrena en cines el próximo 21 de octubre y que dirige el español Jaume Collet-Serra.

Jueves: Daniel Craig y Kate Hudson

La semana se cerrará con otra visita de lujo: la de los actores Daniel Craig, Kate Hudson y el director y guionista Rian Johnson. Nos hablarán de su nueva película 'Puñales por la Espalda: el misterio de Glass Onion', que podremos disfrutar en Netflix a partir del 23 de diciembre. Se trata del segundo misterio a resolver por el detective Benoit Blanc (Craig).