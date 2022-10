'El apagón' del pamplonés Mikel Navarro, este miércoles en 'La aventura del saber' de La 2

El pamplonés Mikel Navarro será uno de los invitados este miércoles al programa 'La aventura del saber', de La2 de RTVE, en el que hablará de su libro 'El apagón' ('The Blackout'). Esta obra, que cuenta con 41 voces que reflexionan sobre el presente y el futuro de la sociedad, sigue la estela de un corto homónimo dirigido también por el propio Navarro y en el que el autor, con la única ayuda de un móvil y rodado antes de la pandemia de covid-19, situaba a la humanidad ante la tesitura de un apagón tecnológico y sus consecuencias.

¿Por qué se interesa 'La aventura del saber' por su libro?

El tema está de moda. Cuando surge 'El apagón' como cortometraje, en noviembre de 2018, que es cuando empezó a rodarse, y en mayo de 2019 cuando se estrenó, no se hablaba mucho de esto. Pero han pasado cuatro años y ahora mismo se va a estrenar una serie que se titula precisamente 'El apagón' (dirigida por Rodrigo Sorogoyen). Tras la pandemia es un tema del que se está hablando bastante, hay un interés. Ya lo vimos con el corto. Y por eso, animado y ayudado por la profesora Pilar Úcar, publicamos un libro con 41 personalidades hablando sobre los efectos que tendría un apagón tecnológico. El libro, además, marcha bien, vamos por la segunda edición y está comenzando a tener cierta cierta repercusión.

41 autores... ¿qué buscaba con una obra tan coral?

Es una cuestión de perspectiva: no hay una sola realidad. Creía que iba a enriquecer mucho más el proyecto que participaran diferentes personas y con distintas inquietudes o formación: desde historiadores, periodistas, economistas, antropólogos, médicos, pedagogos, estudiantes, también filósofos... Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también veía muy importante o muy interesante el aspecto de la fe, que hubiera diferentes religiones y diferentes credos: católicos, protestantes, judíos y hasta masones. También otras realidades de países como Camerún, Puerto Rico o República Dominicana.

¿Cómo fue la grabación del programa?

Tuve que ir a los estudios de Prado del Rey junto a Jesús Ortega Palacios, que es uno de los colaboradores del libro. Él es un pionero de todo el tema programador 'gamer' en España y en el libro escribió sobre lo digital enfocado hacia la educación. Al llegar, flipé con toda la gente que trabaja allí, desde maquilladores hasta peluqueros, tienen de todo. Nos enseñaron el Estudio 1, que me hizo muchísima ilusión porque es parte de la historia de la televisión. Fue bonito. Cuando entramos al plató a grabar, nos preguntaron por el origen del proyecto y les expliqué que ante la preocupación de hacia dónde camina el ser humano quería plasmar en un cortometraje a un hombre caminando entre ruinas, no solo las ruinas de físicas de un mundo que no parece que vaya hacia buen puerto, sino las propias ruinas de la intelectualidad. Es un hombre que mientras anda va contando lo que está sucediendo y lo está recogiendo en un cuaderno, protegiendo el último vestigio de la palabra frente a unos seres enmascarados que están eliminado todos los soportes físicos y digitales. Ese cuaderno es el último reducto de la palabra.

¿Pero no fue el programa a hablar de su libro?

Sí, luego por supuesto entramos en el tema del libro. Agradecí a la editorial Sidonia el haber apostado por este proyecto y comenté que es un proyecto solidario en el que todo lo que se recauda va a parar a Médicos Sin Fronteras. En este sentido, mi siguiente proyecto también tiene un fin solidario: es un documental titulado 'Caravana de vida' y en el que se ve lo que pude filmar a tiempo real mientras viajaba hacia la frontera de Ucrania para recoger niños y familias para ayudarles a salir de allí.

Cuénteme alguna anécdota de la televisión.

Tengo una. Al terminar la grabación, un miembro del equipo se acercó y me preguntó en qué otros proyectos estaba metido. Luego me comentó que él tenía un guion y que a ver si lo podía mover, con qué productora trabajaba... esas cosas. Me eché a reír y le dije: "¡La productora soy yo! Soy como Osasuna, que me revuelvo en el área y la que cazo, a la cazuela". Él también se rió y me respondió que Osasuna iba muy bien y que a ver si no les fastidiábamos el domingo (en referencia al partido Real Madrid-Osasuna, que se jugó el 2 de octubre). Lo cierto es que, siguiendo con el símil, 'El apagón' ha entrado por la escuadra.