Balenciaga cobra vida en la serie más ambiciosa del año

A escasos metros del Kursaal, se rueda la serie española más ambiciosa del año. Llevan 16 semanas de trabajo y todavía les quedan dos semanas y medio más. 'Balenciaga' es la primera producción original de Disney+ en nuestro país y sus seis episodios se estrenarán el año que viene. Su protagonista nació en 1895 no muy lejos de aquí, en Getaria. Aquel hijo de marinero y modista vistió a lo más granado de la nobleza y la sociedad europea, así como a estrellas de Hollywood. Exigente y perfeccionista hasta la extenuación, alérgico a las entrevistas y celoso de su intimidad, copiado hasta la saciedad, Cristóbal Balenciaga se retiró en 1968 ante la amenazadora llegada del prêt-a-porter. Murió en Jávea en 1972 a los 87 años.

ganadores de doce Goyas, se escaparon este jueves del rodaje para mostrar unas imágenes de trabajo de su primera serie en el marco del. A su lado, un sonriente pero agotadohabló por primera vez del mito de la moda en una producción que la plataforma de Disney estrenará en todo el mundo. "Nunca me había tocado un personaje de tal dimensión en un proyecto con tantos medios y tan ambicioso. Es un absoluto regalo de la vida", reconoció. "He sido sobre todo muy bien mandado por los directores, nunca he sido tan disciplinado, porque no podía ser un disidente, sino un soldado". El ganador de dos Goyas confesó que no tenía ni idea de moda y que tampoco hablaba francés y euskera, idiomas que se escucharán además del castellano en una serie rodada en España y Francia. "Ha sido muy placentero introducirme fugazmente en lo euskaldun".