Sandra Barneda: "La isla de las tentaciones me hace mejor persona"

Telecinco vuelve a poner la fidelidad en el amor a prueba de la tentación. vuelve a poner la fidelidad en el amor a prueba de la tentación. Cinco nuevas parejas jóvenes, de entre 23 y 32 años , con relaciones que van desde los ocho meses hasta los dos años y medio, someten la fortaleza de su lazo amoroso frente a otros solteros con los que mantienen románticas citas y encuentros en un entorno propicio para pecar en dos villas de República Dominicana.

Y de fondo, sorteando las situaciones tan impredecibles que pueden surgir, está la presentadora Sandra Barneda, que definió la quinta edición de La isla de las tentaciones como “la temporada de las sorpresas”.

La primera entrega se estrena este miércoles 21 de septiembre a las 22.50 horas en la cadena, aunque habrá un previo a las 20.00 horas, antes del informativo de Pedro Piqueras, para presentar a los participantes de esta nueva temporada.

La presentadora contó este martes, en un encuentro con los medios, que sigue “alucinando con todo lo que puede ocurrir” con el amor como telón de fondo y la poca capacidad del ser humano para controlar sus emociones.

“Las parejas llegan aparentemente resabiadas porque ya conocen el formato, pero eso se queda en la arena cuando se separan. Se mueren de miedo”, reveló Barneda, para quien la nueva entrega del reality es “muy mental” porque a veces “la tentación está en la propia mente. Todos vamos a sufrir y sentirnos identificados con las paranoias de nuestra mente que están lejos de la realidad”, confesó.

Para Barneda, el formato de Telecinco, que produce en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), es un espejo de nuestras relaciones en las que “vamos descubriendo cómo somos”, por los “valientes”, en referencia a las parejas del programa, que participan y que acaban relevando que “es más duro de lo que pensaban” la estancia en el reality.

“Siempre digo que La isla de las tentaciones me hace mejor persona”, apuntó la periodista, que destacó uno de los momentos más emocionantes durante la convivencia de los participantes. “Es el de alguien que está totalmente roto y la capacidad que tiene para hablar de la manera que habla. Me gustó mucho, porque no habla desde la rabia, sino desde un lugar que es una lección que me dio personalmente. Creo que va a emocionar muchísimo”, avanzó.

No faltará tampoco la mítica frase del espacio -“hay (más) imágenes para ti”- con la que los protagonistas pueden visionar, en las famosas hogueras, fragmentos del comportamiento y la actitud de su pareja en la villa donde se junta con los solteros.

Para este momento, Barneda explicó que hace siempre un trabajo previo de contención. “Es una práctica de escucha activa, de acompañarles y entenderles. Trato de no juzgarles”, aseguró la presentadora y escritora catalana que, no obstante, vivió un momento de tensión durante las grabaciones al expulsar de la isla antes de tiempo, y por primera vez en la historia del programa, a una de las parejas.

MÁS NOVEDADES

El formato regresa una temporada más a Telecinco con novedades con las que mantener sus grandes índices de audiencia. La isla de las tentaciones se despidió en enero con un 16,9% de cuota de pantalla y más de 2,2 millones de seguidores, siendo su edición menos vista hasta el momento, pero convertido en un fenómeno entre los jóvenes de 16 a 34 años, donde el share se disparó hasta un 30,1%.

Ahora, el formato tiene el reto de lograr aumentar la media mensual de la primera cadena de Mediaset (actualmente en un 11,9% frente al 13,3% de Antena 3) y también de Cuatro, pues habrá un debate en directo la noche de los lunes, conducido por Sandra Barneda, para analizar lo acontecido en las galas de los miércoles.

Así, el programa seguirá contando con la temida luz de la tentación, que ha generado inquietud, recelo y otras sensaciones en los protagonistas de pasadas ediciones. En esta nueva aventura, habrá cinco luces de cinco colores diferentes que provocarán el desconcierto entre los concursantes. Los solteros, además, tendrán un nuevo poder sobre los miembros de las parejas, porque podrán expulsar, durante 24 horas, a aquel protagonista que esté disfrutando menos de la experiencia.

Además, durante la quinta edición habrá una hoguera de emergencia, la primera de la historia del reality, que pondrá en jaque la convivencia en una de las villas, lo que supondrá un punto de inflexión decisivo en la experiencia de las parejas.