Los Emmy vuelven a la carga con una edición histórica por 'Squid Game'

Un drama, 'Succession'; una comedia, 'Ted Lasso'; y una miniserie, 'The White Lotus', son las grandes favoritas de los Emmy, los premios más célebres de la pequeña pantalla que se entregan este lunes en una edición histórica por la nominación de la surcoreana 'Squid Game'.

La ficción de Netflix, que hace justo un año se convirtió en un fenómeno global, es la primera producción rodada en un idioma diferente al inglés que ha logrado acceder a las categorías principales de los galardones de la Academia de la Televisión estadounidense.

Consciente del tirón de 'Squid Game' -la serie más vista en la historia de Netflix-, la gala, que se emitirá desde las 17:00 (1:00 GMT) desde el Microsoft Theater de Los Ángeles (EE.UU.), contará con dos de sus protagonistas, Lee Jung-jae y Jung Ho-yeon, como entregadores de premios.

El actor y la actriz son también candidatos a mejor interpretación dramática junto a nombres como Jason Bateman, Bob Odenkirk, Patricia Arquette, Julia Garner y Sydney Sweeney.

Después de dos años de celebraciones descafeinadas por la pandemia, los Emmy volverán a entregarse en una gala con invitados, alfombra roja y un maestro de ceremonias: Kenan Thompson, conocido por actuar en uno de los emblemas de la televisión estadounidense, 'Saturday Night Live'.

Sin embargo, el coronavirus estará presente en la fiesta de la pequeña pantalla, pues la cadena organizadora de este edición, la NBC, ha reducido el aforo y el número de medios acreditados en la alfombra roja para evitar posibles contagios entre sus invitados que obliguen a paralizar los rodajes en curso, muchos de los cuales acumulan meses de retraso.

También la NBC es responsable de que la gala, normalmente celebrada en domingo como los Óscar y los Grammy, haya pasado al lunes para evitar que coincida con los partidos de fútbol americano que emite los fines de semana.

HBO AVENTAJA A NETFLIX

En su particular batalla por el prestigio de la televisión, HBO parte con ventaja gracias a las 140 nominaciones que suman todos sus títulos, marcando distancias con Netflix, que se conformó con 105 menciones.

Esa diferencia se explica, en parte, porque las grandes apuestas de Netflix se desinflaron en el conteo: sus dos series más vistas de la historia, 'Squid Game' y 'Stranger Things', cosecharon 14 y 13 candidaturas respectivamente.

Frente a ellas figura imponente con 25 candidaturas 'Succession', la producción que más alegrías está dando a HBO tras el final de 'Game of Thrones' (Juego de Tronos).

El drama familiar, que ya venció en los Emmy de 2020, se ha acercado este año al récord de 32 nominaciones que logró 'Game of Thrones' en 2019, su año de despedida, una marca difícil de superar en plena era de consumo masivo de la pequeña pantalla.

HBO firma también la otra ficción más nominada, 'The White Lotus', una sátira sobre la clase y la raza que entre sus 20 nominaciones aspira a llevarse el título de mejor miniserie (serie limitada). Con 20 candidaturas parte también el emblema de Apple TV+, la comedia 'Ted Lasso'.

Aunque la serie protagonizada por el carismático Jason Sudeikis encontrará fuerte rivalidad en 'Hacks', liderada por Jean Smart en el papel de una cómica de capa caída que busca recuperar el éxito perdido.

LATINOS: SELENA GÓMEZ, DIEGO LUNA, OSCAR ISAAC Y ARIANA DEBOSE

Entre los latinos, solo el guatemalteco Oscar Isaac es candidato al Emmy al mejor actor de serie limitada (miniserie) por 'Scenes from a Marriage', la versión moderna del clásico de Ingmar Bergman que ha encandilado a la crítica.

Sin embargo, la gala contará con presencia latina gracias a la aparición de Ariana DeBose, Diego Luna y Selena Gómez, que entregará un premio a pesar de que los académicos no la nominaron a mejor actriz de comedia por 'Only Murders in the Building', un olvido muy señalado en redes sociales.