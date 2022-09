Desvelan las primeras imágenes de 'UPA Next'

Veinte años después, la escuela de Carmen Arranz vuelve a abrir sus puertas para recibir a nuevas generaciones de bailarines dispuestos “a darlo todo”, según el equipo de Atresmedia que ha presentado este viernes en el FesTVal de Vitoria “UPA Next”, el revival de la mítica 'Un paso adelante' y uno de sus proyectos más esperados.

A pesar de que, entre el elenco nuevo, entre los que destacan Mónica Mara y Quique González, se encuentran los veteranos Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz y Beatriz Luengo con sus papeles originales, el equipo de Atresmedia ha querido dejar claro que se trata de una ficción “totalmente nueva, fresca y diferente”.

Emilio Zaballos, gerente de plataformas de Atresmedia, ha asegurado que las dos generaciones "fluyen muy bien" en este nuevo proyecto. "El gran reto era actualizar la marca a nivel de tramas y de personajes", ha comentado en el evento. Xavier Pons, productor ejecutivo de la serie, ha añadido que se ha actualizado "no solo en lo estético, sino en cómo se relacionan".

En este sentido, Muñoz ha confesado que esto fue un paso decisivo para que él entrara en la serie, ya que “no quería” volver a hacer un formato como el de hace 20 años. “Me costó mucho decir que sí, porque quería que fuera un producto nuevo. No quería volver a hacer algo a lo que le tengo mucho respeto. Partiendo de eso, cuando me llegaron los guiones y los leí, me enganché y entré directamente en el proyecto”, ha confesado.

La historia cuenta cómo el tito Rober, décadas después, regresa de Miami, donde está afincado, para crear un espectáculo teatral musical que cuenta la historia de lo que fue Un Paso Adelante en su día. Para eso, decide reabrir la escuela de Carmen Arranz y comienza a reclutar a nuevos talentos.

"Interpretar al tito Rober me hace mucha ilusión y mucha gracia. Cuando tenía 18 años no tenía prejuicios con lo que estaba haciendo y eso me permitió hacer un personaje chulo, arrogante, atrevido que a veces la gente por la calle confundía con la realidad, pero no me importaba hacer un personaje que podría caer mal. Volver a hacer a este tipo tan idiota me divierte tanto", ha explicado Muñoz.

Entre las nuevas incorporaciones está el joven actor González quien ha señalado que en la serie se van a tocar distintas disciplinas del arte, no solo la danza. “A nivel de interpretación, de canto se va a ver muchas disciplinas. También vamos a ver un montón de espacios en la serie y el resultado va a ser espectacular. Al espectador le va a molar mucho”, ha detallado.

Una de las grandes bajas del regreso de 'UPA Next' ha sido la de Pablo Puyol, a pesar de que en más de una ocasión el actor mostró sus ganas de participar en la serie. “Cuando hay un programa nuevo, tienes que tomar decisiones para tener el mejor resultado. No podíamos reflejar todo lo que pasó entonces, no nos daba ni tiempo ni espacio. Eso nos llevó a un grupo limitado”, ha explicado Xavier Pons, productor ejecutivo.

Otra baja, pero que en un principio sí estaba confirmada era la de Chanel: "Por tema de agenda ha tenido que dejar muchos proyectos, entre los que se encuentra este, y eso que a nosotros nos hacía mucha ilusión y le habíamos escrito un papel para ella. Pero tras su paso por Eurovisión y su fama, su agenda está muy apretada", ha lamentado Montse García, directora de ficción Atresmedia TV.

Para ir abriendo boca a este universo de UPA, el próximo 11 de septiembre Atresplayer Premium lanzará unas “pildoritas” a modo de aperitivo llamadas “Historias de UPA” que contarán qué fue de los personajes de la mítica serie y dónde están ahora, para introducir la nueva ficción que se encuentra en proceso de rodaje.