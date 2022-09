De Star Wars a Guillermo del Toro, las series más esperadas del otoño

estrenos de otoño en el que renovaciones de series consagradas se darán la mano con estrenos de nuevas producciones, desde 'Andor' -el nuevo 'spin-off' de 'Star Wars'- a 'El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro' o una serie sobre los Sex Pistols. Algunos de losde series de televisió n más esperados del año tendrán lugar esteen el que renovaciones de series consagradas se darán la mano con estrenos de nuevas producciones, desde '- ao una serie sobre los Sex Pistols.

SEPTIEMBRE: SPIN-OFF, SECUELAS Y LOS MEGAESTRENOS MÁS ESPERADOS

Disney+ sacará su lado más punk el 7 de septiembre con 'Pistol', una serie de Danny Boyle ('Trainspotting') que, basándose en la biografía de su guitarrista Steve Jones, narrará la historia del mítico grupo Sex Pistols.

Mike Tyson vuelve al ring ese mismo jueves en Disney+ con el estreno de 'Mike', una miniserie de ocho episodios que narrará la vida del histórico boxeador, a quien encarnará Trevante Rhodes ('Moonlight').

Chelsea y Hillary Clinton homenajearán a las mujeres en 'Somos valientes' (Apple TV+, 9 de septiembre), docuserie donde dialogan con pioneras como Kim Kardashian o Kate Bush basándose en el 'bestseller' "'The book of gutsy women'.

'Cobra Kai' secuela nostálgica de "Karate Kid", estrenará el mismo día en quinta temporada, en la que se espera el retorno de Mike Barnes (Sean Kanan). secuela nostálgica de "Karate Kid", estrenará el mismo día en Netflix su, en la que se espera el retorno de Mike Barnes (Sean Kanan).

La leyenda de Catalina de Médici cobrará vida en Starzplay con 'The Serpent Queen', disponible a partir del día 11: la que fuera despreciada como reina de Francia descubrirá en esta ficción histórica las infidelidades de su marido, su esterilidad y las dificultades para mantener el poder.

La exitosa distopía de HBO 'El cuento de la criada' arrancará su quinta temporada el día 14 continuando la trama de su personaje principal, interpretado por Elisabeth Moss, en una edición con mayor protagonismo de la estrategia política.

Tras el éxito de la primera temporada de 'Destino: La saga Winx', la segunda llegará a Netflix ese mismo viernes 14 de octubre, con una nueva actriz (Paulina Chávez) en el papel del hada Flora tras las críticas recibidas por discriminación racial.

'Andor' (21 de septiembre en Disney+), el 'spin-off' de la película 'Star Wars: Rogue One', recuperará en la piel de Diego Luna al personaje Cassian Andor y ensanchará el universo de la popular saga, que estará de doble estreno por la salida el día 28 de octubre de la segunda temporada de 'Star Wars: La remesa mala'.

La tendencia de los 'spin-off 'llegará también al universo de 'The Walking Dead' con el estreno el 22 de septiembre en AMC+ de 'Tales of the Walking Dead', seis capítulos con historias independientes que hacen de antología del mundo de los zombis.

Netflix estrenará el día 23 la primera serie de Daniel Sánchez Arévalo, 'Las de la última fila', que narra las aventuras de un grupo de amigas a una de las cuales le diagnostican un cáncer.

La primera adaptación de un libro de Carmen Mola llegará el 25 con 'La novia gitana', serie de Atresplayer en la que Nerea Barros es Elena Blanco, inspectora de homicidios dispuesta a resolver un caso lleno de crueldad.

19 de septiembre la española 'Apagón', ficción de cinco episodios inspirada en el podcast "El gran apagón", en el que un grupo de personajes luchan contra las consecuencias de un mundo sin electricidad. Movistar+ lanzará ella españolaficción de cinco episodios inspirada en el podcast "El gran apagón", en el que un grupo de personajes luchan contra las consecuencias de un mundo sin electricidad.

OCTUBRE DE TERROR Y SUSPENSE

La serie de terror "El club de la medianoche", a partir del día 7 en Netflix, devolverá al candelero al director Mike Flanagan ("TLa maldición de Hill House") con los viajes entre la vida y la muerte de un grupo de amigos.

Al género de terror de autor se unirá, en clave más cómica, "Wednesday", aún sin fecha de estreno, en la que Tim Burton realizará un 'spin-off' para Netflix de la familia Addams centrado en el personaje de la hija que da nombre a la producción.

El criterio cinematográfico de Guillermo del Toro servirá para recopilar en la serie de Netflix "El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro" ocho episodios de terror independientes escogidos por el mexicano y dirigidos por distintos creadores que podrán verse a partir del día 25.

Y Álex García protagonizará "El inmortal", (Movistar+, 27 de octubre), en la que se narran las aventuras de una mafia que administraba el tráfico de drogas en las discotecas del Madrid de los noventa.

NOVIEMBRE, MES DEL 'REMAKE'

Disney+ acogerá desde el día 30 una nueva versión de "Willow", del mismo título que la película producida por LucasFilm en 1988 en la que se narran aventuras épicas en un mundo de fantasía y criaturas mitológicas.

El "remake" más sorprendente de la temporada corresponde a "Dangerous Liaisons" (Starzplay, 6 de noviembre), una actualización de la novela "Las amistades peligrosas" en la que una pareja de jóvenes aristócratas contemporáneos dan nueva vida a los mismos dramas y dilemas del libro.

Entre otras previsiones para el otoño, aún con fecha de estreno desconocida, destacan "This England" (Movistar+) en la que Kenneth Branagh encarnará al primer ministro británico Boris Johnson o la trilogía "The Kingdom", creada por Lars Von Trier en los años 90 y que, 25 años después de su final, estrenará su tercera temporada en otoño de 2022 en Filmin.

También la serie española "Nacho, una industria XXX-L" en Starzplay, donde el actor Martiño Rivas dará vida al actor porno Nacho Vidal.