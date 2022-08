Televisión La sexta y última temporada de 'The Good Fight' llega en septiembre a España Esta serie derivada de la mítica 'The Good Wife' consta de diez episodios y se emitirá en Movistar Plus+









Ampliar @thegoodfight Agencia Efe última temporada de 'The Good Fight', de los creadores Robert y Michelle King, se estrena el 8 de septiembre a España a través de La sexta yde, de los creadores Robert y Michelle King, seela España a través de Movistar Plus+ Serie derivada de 'The Good Wife' (también creada por el matrimonio King), esta sexta y última temporada de 'The Good Fight', que consta de diez episodios, mantiene en sus papeles protagonistas a Christine Baranski, John Slattery, Sarah Steele, Michael Boatman, Nyambi Nyambi y Charmaine Bingwa, e introduce a Audra McDonald y Andre Braugher. Con este motivo, hoy se ha hecho público un último trailer de la serie, un frenético repaso a lo que será la sexta temporada, en la que Diane Lockhart (Christine Baranski) siente que se está volviendo loca y lucha contra una inquietante sensación de 'déjà vu', según ella misma le confiesa a su ayudante Marissa Gold (Sarah Steele). Por un lado, el ambiente en los Estados Unidos es cada vez de una mayor violencia, y por otro, el despacho Reddick & Associates vuelve a verse en peligro por la aparición de un potente socio, Ri'Chard Lane, interpretado por André Braugher, ganador de dos premios Emmy, que da vida a un abogado que se ve obligado a elegir a Liz (Audra McDonald) como nueva socia. En el trailer se ve fugazmente el regreso de algunos personajes de temporadas anteriores, como Eli Gold (Alan Cumming) o Elsbeth Tascioni (Carrie Preston). En la nota de producción de la serie, se explica que Diane 'vuelve a enfrentarse a tiempos de lo más surrealistas; entre amenazas de una nueva Guerra Fría, la libertad de elección en jaque y el derecho al voto mermado, los abogados de Reddick & Asociados se preguntan si la violencia que les rodea podría apuntar a una guerra civil inminente' Además de Robert y Michelle King, que ejercen de productores ejecutivos de esta serie, que crearon junto a Phil Alden Robinson, producen la serie Ridley Scott, David W. Zucker, Liz Glotzer, William Finkelstein, Jonathan Tolins, Jacquelyn Reingold y la actriz protagonista Christine Baranski. 'The Good Fight' es una serie está producida por CBS Studios en asociación con Scott Free Productions y King Size Productions que, en España, se puede ver completa bajo demanda en Movistar+ y en Amazon Prime Video, las tres primeras entregas. La serie se estrenó en febrero de 2017 con Baranski en el papel de la abogada Diane Lockhart, que ya interpretaba en 'The Good Wife', y comienza cuando, un año después del final de aquella, Diane se ve obligada a abandonar el bufete por un escándalo financiero que destruye su reputación y la deja arruinada. Diane se replantea su futuro y se incorpora al despacho en el que ya trabaja Luca Quinn (Cush Jumbo). La segunda temporada de la serie, que consta de 13 episodios, se estrenó de forma simultánea en todo el mundo en marzo de 2018; la tercera, en marzo de 2019 y la cuarta, en abril de 2020. La quinta llegó en junio de 2021 de la mano de Paramount+ y en julio de ese mismo año se anunció la renovación para una sexta temporada, que sería la última. ETIQUETAS Movistar

Series de televisión

Televisión