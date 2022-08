Telecinco Jesús Vázquez acompañará a jóvenes que buscan el amor en 'The Bachelorette' 'The Bachelorette' es una adaptación del formato de éxito internacional 'The Bachelor' y todavía no hay fecha de estreno









El presentador Jesús Vázquez volverá a la televisión con el nuevo programa de citas de Telecinco 'The Bachelorette', donde acompañará a concursantes en su búsqueda del amor: una joven conocerá a un grupo de pretendientes seleccionados por afinidad e intereses en común. Según informa Mediaset en un comunicado, el presentador servirá de apoyo a las concursantes en momentos cruciales del concurso, cuyo estreno está aún sin fechar. La noche de presentaciones y las fiestas serán fases de cada una de las ediciones que culminarán cada episodio con las "ceremonias de la rosa", en las que la protagonista dará una rosa a los candidatos que desea que continúen en el "show" para conocerlos mejor. 'The Bachelorette' es una adaptación del formato de éxito internacional 'The Bachelor', que cuenta con más de 180 ediciones y más de 2.258 horas emitidas en 38 países, y donde los concursantes son varones. La versión española del concurso se llevará a cabo en colaboración con Warner Bros.