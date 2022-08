Personajes de La Casa del Dragón: quién es quién en la precuela de Juego de Tronos

La Casa del Dragón. La precuela de Juego de Tronos relatará los hechos que acontecieron en Poniente casi tres siglos antes de la serie original, en los años de total y absoluto dominio de la casa Targaryen. HBO Max estrenó en la madrugada del lunes una de las series más esperadas de los últimos años:. La precuela de Juego de Tronos relatará los hechos que acontecieron en Poniente casi tres siglos antes de la serie original, en los años de total y absoluto dominio de la casa Targaryen.

Los icónicos protagonistas de Juego de Tronos, como Lena Headey, Kit Harington o Emilia Clarke dan el relevo a una nueva generación de intérpretes. Pero... ¿quién es quién en La Casa del Dragón?

HBO

Rey Viserys I Targaryen

Viserys fue elegido en el Gran Consejo de Harrenhal como el sucesor del Viejo Rey, Jaehaerys Targaryen. Hombre cálido y amable, "no elegirá entre su hermano y su hija" para continuar su legado, según sus propias palabras. Está interpretado por el actor Paddy Considine, conocido por películas como Bienvenidos al fin del mundo o Dead Man's Shoes, así como por aparecer en series como Peaky Blinders o El tercer día.

HBO

Daemon Targaryen

Daemon, hermano menor del rey Viserys, es un guerrero y un gran jinete a lomos de su dragón Caraxes. Luciendo una característica armadura negra a juego con una espada ancestral de acero valyrio conocida como Hermana Oscura, Daemon dispone de la verdadera sangre del dragón y quiere reinar en Poniente. Matt Smith, que saltó a la fama por dar vida a la úndécima encarnación del protagonista en Doctor Who y al príncipe Felipe en The Crown, se pone en la piel de este Targaryen.

HBO

Alicent Hightower

Alicent es la hija de Otto Hightower, la Mano del Rey, y la segunda esposa de Viserys I. Está considerada como la mujer más hermosa de los Siete Reinos y tiene una aguda perspicacia política. Tras este personaje se encuentra Olivia Cooke, conocida por la serie Bates Motel o películas como Ready Player One y Sound of Metal.

HBO

Rhaenyra Targaryen

De pura sangre valyria, Rhaenyra es la primogénita del rey Viserys y la única hija superviviente de su primer matrimonio con Aemma Arryn. Además de ser una espectacular jinete con su dragón Cyrax, ha sido instruida para reinar, aunque sus detractores no se lo pondrán nada fácil por el hecho de ser mujer. La encarna Emma D'Arcy, popular por series como Truth Seekers, Wanderlust o Hanna.

HBO

Lord Corlys Velaryon

Apodado como 'la serpiente marina', Corlys es señor de la casa Velaryon, un linaje valyrio tan antiguo como la casa Targaryen. Este lord, conocido como el aventurero náutico más famoso en la historia de Poniente, construyó su casa en un asiento poderoso que es incluso más rico que el de los Lannister y que cuenta con la armada más grande de los Siete Reinos. Le da vida Steve Toussant, conicido por participar en Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo, Doctor Who o The Walking Dead.

HBO

Criston Cole

De ascendencia dorniense, Criston Cole es hijo del mayordomo del señor de Blackhaven. Cole no tiene derecho a tierras ni títulos, pero cuenta con una larga amistad con Rhaenyra, su honor y su don con la espada. Le interpreta Fabien Frankel, un actor que está empezando a despegar en Hollywood gracias a la película Last Christmas.

HBO

Rhaenys Targaryen

Rhaenys recibe el apodo 'la reina que nunca fue' tras ser descartada como heredera al Trono de Hierro en el Gran Consejo, que otorgó el título a su primo Viserys solo por ser hombre. Esta jinete del dragón Meraxes y esposa del pudiente lord Corlys Velaryon es encarnada por Eve Best, conocida por la película El discurso del rey y la serie Nurse Jackie.

HBO

Mysaria

Aunque llegó a Poniente sin nada, tras ser vendida muchas veces como prostituta, Mysaria se convirtió en la confidente del príncipe Daemon Targaryen. Está interpretada por Sonoya Mizuno, a la que pudimos ver en La La Land o Maniac.

HBO

Otto Hightower

Otto es la Mano del Rey y padre de Alicent. Para él, la mayor amenaza a su reino es Daemon, el hermano del rey Viserys I. Rhys Ifans, conocido por su papel como Lagarto/ Doctor Curt Connors en el Universo Spider-Man, es el encargado de ponerse en la piel de Otto.