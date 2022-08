‘Viajeros Cuatro’ vuela a Oriente Medio en su próximo destino: Israel

‘Viajeros Cuatro’ pone rumbo a Oriente Próximo para adentrarse en Israel, el país que alberga la antigua ciudad amurallada de Jerusalén, el eje espiritual y lugar sagrado para las tres religiones monoteístas: islam, judaísmo y cristianismo. En este emblemático enclave arranca la nueva entrega del programa, que Cuatro emitirá el lunes 22 de agosto a las 22:45 horas. El espacio retoma sus salidas internacionales tras el parón por la pandemia.

El itinerario comenzará en Jerusalén, donde la periodista Elena Panadero mostrará al equipo Tierra Santa. Junto a ella visitará el Hotel Notre Dame, propiedad del Vaticano; caminarán por la Vía Dolorosa, el recorrido que hizo Jesús cargando con la cruz hasta el monte del Calvario y que muchos peregrinos reviven; y accederán a la Basílica del Santo Sepulcro, uno de los lugares más sagrados para la cristiandad. Además, cruzarán el paso fronterizo de Cisjordania para recalar en Belén, donde llegarán a la Basílica de la Natividad, uno de los templos cristianos más antiguos del mundo y contemplarán ‘El lanzador de flores’, una de las obras más conocidas del enigmático artista callejero Banksy.

Con el catalán Isaak Quiñones como cicerone, ‘Viajeros Cuatro’ visitará el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado del mundo para el judaísmo, y junto al texano Matán Rudner, descubrirá las particularidades de la comida khoser y la vida nocturna de Jerusalén.

Acompañado por el guía vigués Aarón García, el equipo se adentrará en el desierto de Judea, que se encuentra al este de Jerusalén y desciende hasta el Mar Muerto, y ascenderá en teleférico a la cima de la colina de Masada en los montes de Judea, donde visitarán las ruinas del Palacio del rey Herodes.

UN RECORRIDO POR LA COSMOPOLITA TEL-AVIV

Cosmopolita y urbana: así es Tel-Aviv, una gran ciudad de espíritu integrador en la que se respira modernidad y que el programa visitará junto al periodista Henrique Cymerman. Él será el encargado de guiar al equipo por Jaffa, el barrio más antiguo de la ciudad. Además, les abrirá las puertas de su casa en el bohemio barrio Neve Tzedek, que alberga la mayor colección de edificios de estilo Bauhaus del mundo y es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2003.

Además, el espacio mostrará el centro neurálgico del emprendimiento del país, el Silicon Wadi, área que reúne una gran concentración de empresas de alta tecnología, que ha llevado a Israel a convertirse en la segunda mayor potencial tecnológica del mundo tras Estados Unidos. Allí Marta Pinedo acompañará al equipo a su oficina en Monday.com, una compañía del sector para la que el bienestar de sus trabajadores es primordial; recorrerán las playas Tel-Aviv; y serán testigos de excepción de una boda judeoespañola.

Junto al valenciano Edu Picazo, ‘Viajeros Cuatro’ descubrirá por su parte el lifestyle de lujo de Tel-Aviv, considerada la ciudad más cara del mundo por The Economist, adentrándose en el exclusivo hotel boutique The Norman, donde suelen alojarse familias judías que llegan a Israel para pasar largas temporadas y conocerá el ritual de una cena de shabat.