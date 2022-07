Las ofertas de la tele para un verano austero

Lejos quedan aquellos veranos en los que las vaquillas del 'Grand Prix' se colaban en la pequeña pantalla alternándose con galas musicales y humorísticas que recorrían los lugares más turísticos del país. Para los meses estivales de julio y agosto de 2022, las cadenas han preparado una oferta austera para las vacaciones, donde predomina la apuesta por la ficción extranjera, el cine, la emisión de eventos deportivos y la continuidad de programas que se ofrecen el resto del año.

La 1. 'Parot' y nuevo concurso para las tardes

La 1 despedirá en próximas semanas la décima edición de 'Masterchef', que encarrila en julio la recta final de la temporada, y continuará dedicando la noche de los jueves a la ficción española con 'Parot', un 'thriller' protagonizado por Adriana Ugarte, Iván Massagué y Javier Albalá basado en la doctrina judicial que dejó en libertad, en 2013, a terroristas y violadores. En el 'day time', el matinal 'La hora de La 1' dará comienzo a su edición veraniega, que se refuerza con el periodista Lluis Guilera como presentador junto a Marc Sala y Silvia Intxaurrondo. Tras la cancelación de 'España directo', a las 19.50 horas se emitirá desde hoy un nuevo concurso, 'Te ha tocado', bajo los mandos de Raúl Gómez. El Tour de Francia o la Vuelta Ciclista a España serán las apuestas deportivas de TVE para la sobremesa. Además, la cadena pública dedicará gran parte de su 'prime time' a la emisión de películas, con un ciclo dedicado al cine español los sábados (se emitirán filmes como 'Historias lamentables', 'Orígenes secretos', 'Los europeos' o 'Dolor y gloria'); y otro protagonizado por el actor Clint Eastwood para los viernes ('Poder absoluto', 'En la línea de fuego' y 'La muerte tenía un precio', entre otras cintas). Los Sanfermines y la retransmisión de la manifestación del Orgullo de Madrid serán otros de los eventos que cubrirá el primer canal.

La 2. Emisión inédita de 'Montalbano'

Para este verano, La 2 recupera una de las series clásicas de TVE, 'Curro Jiménez', que se ofrecerá desde hoy, de lunes a viernes, a las 14.20 horas. Continuará en emisión el veterano 'Saber y Ganar', mientras que las noches seguirán dedicada al cine clásico (lunes), español (viernes y domingo) y europeo (sábado). Los martes, el hueco estará ocupado por 'El comisario Montalbano', que se ofrecerá al completo en verano y con una emisión especial que culminará con el último episodio de la serie, estrenado en Italia el año pasado y todavía inédito en la televisión en abierto en España.

Antena 3. El filón de la ficción turca

La actualidad no parará en la cadena de Atresmedia durante la época estival. Susanna Griso tomará vacaciones en 'Espejo público' y Lorena García volverá a tomar las riendas del magacine. Los concursos 'La ruleta de la suerte' y 'Pasapalabra' no descansarán, como tampoco lo hará el serial 'Tierra amarga'. La gran apuesta del verano, que Antena 3 estrenó el pasado domingo con éxito de audiencia (casi dos millones de espectadores), es la ficción turca 'Hermanos'. También seguirá en emisión 'Infiel' y la francesa 'ACI'. 'La Voz Kids' entrará en su fase final durante el mes de julio.

Cuatro. 'Viajeros', un clásico del verano

La segunda cadena de Mediaset mantendrá en antena sus espacios diarios ('En boca de todos', 'Todo es mentira', 'Cuatro al día') mientras que Carlos Sobera seguirá ayudando a buscar el amor con el programa de citas 'First dates'. Desde esta noche (22:45 horas), Cuatro apuesta por la quinta temporada de 'Viajeros Cuatro', que arrancará en Gran Canaria con Efecto Pasillo y Omar Sánchez. En las nuevas entregas, el programa vuelve a viajar por todo el mundo tras la pandemia e incorpora Sicilia, Londres y Eslovenia a su lista de destinos fuera de nuestras fronteras junto a Panamá, Israel y Los Angeles. También está prevista la emisión de los nuevos capítulos de 'FBI: Most Wanted', cuya fecha de estreno todavía se no se conoce.

Telecinco. El regreso de 'CSI: Las Vegas'

En julio, Telecinco continuará con sus formatos más potentes: 'Supervivientes', 'Sálvame Mediafest' y 'Deluxe'. Desde esta tarde (20.00 horas), la cadena amplía una hora el magacine rosa presentado por Jorge Javier Vázquez con 'Sálvame Sandía', que contará, entre sus novedades, con la incorporación de Carlos Lozano para visitar durante el verano diferentes playas del país. Por la mañana, Joaquín Prat, Ana Terradillos y Patricia Pardo se turnarán la presentación de 'El programa del verano', que seguirá en directo, en julio y agosto, al igual que 'Ya es mediodía'. Además, desde Mediaset tienen previsto próximamente el estreno de dos ficciones: la serie italiana 'Blanca', basada en las novelas de Patrizia Rinaldi, y el regreso de la mítica 'CSI: Las Vegas', que trae de vuelta a Gil Grissom y Sara Sidle. Por último, en agosto, la cadena lanzará un nuevo magacine -para sustituir a 'Viva la vida', que finaliza en tres semanas- para el fin de semana. Se titulará 'Ya es verano' y contará con Frank Blanco, Verónica Dulanto y Marta González Novo como presentadores.

La Sexta. Apuesta por la información

El pulmón informativo de La Sexta continuará en julio y agosto con 'Al Rojo Vivo', 'Más vale tarde' y los informativos. Los sábados también se mantendrá 'La Sexta Noche', que incorpora a la periodista Paula del Fraile para los meses estivales. Por último, la cadena de Atresmedia dedicará el martes a la ficción extranjera con el estreno de 'Six', protagonizada por Walton Goggins. La serie narra la misión un equipo militar del ejército estadounidense para eliminar a un líder talibán en Afganistán, pero todo se complica cuando descubren que un ciudadano norteamericano colabora con los terroristas.