Víctor Sandoval homenajea a Álex Casademunt en 'Sálvame Mediafest'

El intérprete de Sandovalízate ha cantado junto a Geno, Mireia y Javián el popular 'Te quiero más' de Fórmula Abierta este miércoles 29 de junio, a las 22:00 horas, en la segunda cita del 'SVM Mediafest'.

homenaje a Álex Casademunt, el concursante de La actuación ha servido como, el concursante de Operación Triunfo que perdió la vida hace un año en un accidente de tráfico. "Hoy es un día para recordar a los que ya no están", ha asegurado Bibiana Fernández, en nombre del jurado del 'Sálvame Mediafest'. "Queremos acordarnos de la madre de Álex, que sabemos que hoy nos está viendo. Tengo claro que su energía está en este plató", ha remarcado Javián justo antes de salir al escenario.

accidente de tráfico a los 39 años. Una noticia que conmocionó a la población y destrozó a su familia y amistades. Sobre todo a Geno, Mireia y Javián, ya que formaban junto a él el cuarteto 'Fórmula Abierta'. Fue el 2 de marzo de 2021 cuando Álex Casademunt, concursante de la primera edición de 'Operación Triunfo', perdía la vida en unde tráfico a los 39 años. Una noticia que conmocionó a la población y destrozó a su familia y amistades. Sobre todo a Geno, Mireia y Javián, ya que formaban junto a él el cuarteto ''.

jurado, porque el colaborador le había puesto muchas ganas. "La voz es otro cantar. Es mi amigo y me cuesta criticarlo, pero bueno, no ha estado muy mal", decía Bibiana Fernández con una gran sonrisa. Justo después de conocer lo que el jurado pensaba de la actuación, Javián y Víctor Sandoval se fundían en un bonito beso que era de lo más aplaudido por el público y recibía la ovación del plató. "¡Qué viva el orgullo La actuación de Víctor Sandoval y Fórmula Abierta ha sido muy bien recibida por el, porque el colaborador le había puesto muchas ganas. "La voz es otro cantar. Es mi amigo y me cuesta criticarlo, pero bueno, no ha estado muy mal", decía Bibiana Fernández con una gran sonrisa. Justo después de conocer lo que el jurado pensaba de la actuación, Javián y Víctor Sandoval se fundían en unque era de lo más aplaudido por el público y recibía la ovación del plató. "¡Qué viva el orgullo gay !", se oía a voz en grito.

El conflicto ha estallado cuando Sandoval ha asegurado que era al único que se le había escuchado cantar en toda la noche, dejando entrever que se había bajado el volumen de los micrófonos de sus compañeras. Este comentario ha enfadado a María Patiño, que ha saltado contra el colaborador.

Tras un pequeño corte publicitario, Víctor Sandoval ha tenido un cara a cara con su compañera. "María es íntimamente amiga mía y me ha echado una bronca que yo no me tenía que comer", ha explicado Sandoval, remarcando que su comentario iba para otra persona.