Pero, ¿cuántas series tenemos a nuestro alcance?

4.382 series. No hay que ser un experto para observar que la oferta ha aumentado considerablemente en los últimos años, dado el auge que ha experimentado el formato. Atrás quedaron los tiempos en que se presentaban un par de títulos al mes y todos nos concentrábamos en ellos. El número de plataformas no deja de aumentar y con ellas sus catálogos.

Tratar de verlo todo es una locura. Según un estudio que publicó el portal reviews.org un usuario promedio solo llega a ver al año el 2% del catálogo completo de películas, series, documentales y otro tipo de programas que conforman una plataforma como Netflix. Por ello no hay que obsesionarse con estar al día, con consumirlo todo, con agotar la suscripción hasta el límite.

Cada mes, además, caducan unos derechos, lo que obliga a renovar la oferta. De hecho la cifra citada arriba -4.382- hace referencia, al momento actual, mes de junio de 2022, pero es más que probable que varíe en unos días porque entren y salgan algunas series.

Lo ideal para saber qué podemos hallar en un lado y en otro es hacer uso de herramientas como justwatch, donde especifican todos los títulos que esconden Disney, HBO o Filmin, por citar tres servicios a nuestro alcance. A través del buscador es posible informarnos de los últimos estrenos, joyas escondidas y rarezas que ni sabíamos que existían, y están ahí esperando que le demos al play. También sirve para marcar lo que se ha visto ya y lo que está pendiente, para los más organizados que necesitan contabilizar todo. Para disponer de esas miles de series es preciso estar abonados a la mayoría de plataformas que funcionan en España. El recuento se ha hecho con Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Apple TV+, Filmin, Movistar Plus+, Atresplayer, Mitele y RTVE Play. Excepto esta última el resto son de pago. El precio oscila entre los 4,99 y los 8,99 euros mensuales.

¿Qué plataforma aloja más series y cuál menos? Hemos hecho cuentas precisamente con justwatch, que lo aglutina todo y tiene el dato exacto tanto de películas como de series. En el caso de Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney, Apple TV y Filmin hemos contabilizado el catálogo completo. Del resto, solo aquellos títulos, originales o de producción ajena, que no compartan con ningún otro servicio. Eso significa que 'Desaparecidos' se cuenta solo en el catálogo de Prime Video y 'Fariña' en el de Netflix.

Netflix

1.772 series Netflix lidera esta lista si de lo que hablamos es de cantidad y no de calidad, que es más relativo. En España pone a disposición de sus usuarios en la actualidad 1.772 títulos. No solo de 'Stranger Things' vive este servicio de streaming. De hecho productos locales como 'Café con aroma de mujer' o 'Entrevías' son algunos de sus éxitos más rotundos en las últimas semanas en todo el mundo. Cuenta tanto con obras antiguas, de los años 60 y 70, como 'Star Trek' o 'El circo volador de los Monty Python', hasta otras mucho más recientes como 'Heartstopper' o 'Muñeca rusa'.

Prime Video

704 series Prime Video supera las 700 series. Posiblemente su éxito más mediático -a la espera de que llegue su versión de 'El señor de los anillos'- sea 'The Boys', pero tiene otras joyas como 'Undone' o 'El ferrocarril subterráneo', a las que no ha dado demasiada publicidad por cierto. Suele tener preferencia para estrenar títulos de Mediaset y también algún que otro de TVE. Ya cuenta con oferta propia rodada en España, como 'Días felices'.

HBO Max

534 series HBO Max recoge 534 series. Teniendo en cuenta la trayectoria de esta emisora hay clásicos indiscutibles en sus filas como 'The Wire', 'Los Soprano' o 'A dos metros bajo tierra', pero también nuevas producciones llamadas a hacer historia como 'Hacks' o 'Somebody somewhere', que alcanzan una puntuación del 100% en Rotten Tomatoes.

Disney+

482 series Disney+ ha sido una de las últimas en llegar, pero con toda la artillería de la compañía. Quien piense que sus ojos están puestos únicamente en el público infantil o familiar se equivoca. Así lo atestiguan producciones como 'Dopesick' o 'Pam & Tommy', que han estrenado este año y que van dirigidas a un espectador adulto. Por supuesto todo Marvel y los mil derivados de 'Star Wars' forman parte de las 482 series disponibles.

Filmin

309 series Esta iniciativa catalana ha conseguido plantar cara a los gigantes americanos, buceando entre lo que se produce, en cuestión de series, en Europa. Por ello en su catálogo, con más de 300 títulos, abundan producciones inglesas o nórdicas. Uno de sus últimos éxitos ha sido 'In my skin', pero ha habido otros anteriores como 'Parlamient', 'Furia' o 'El colapso', más que recomendables. 'Doctor Portuando' fue su primera apuesta propia.

Atresplayer Premium

250 series A Atresplayer Premium le benefició mucho el éxito de 'Veneno'. Así, se han atrevido con propuestas poco convencionales como 'Cardo' o 'La edad de la ira'. En su catálogo destacan también las telenovelas turcas, que tantas alegrías han dado a otras cadenas del grupo. Entre las 250 propuestas solo contamos las que se encuentran en exclusiva en su plataforma para evitar duplicidades.

Movistar Plus+

150 series 'Antidisturbios' o 'Vida perfecta' son dos de las propuestas con mayor repercusión entre el público que ha tenido Movistar. Tiene firmado también un contrato en exclusividad con Showtime, para contar con todos sus estrenos en España.

RTVE Play

150 series Su escasa promoción hace que la mayoría de sus usuarios no sepan que de manera gratuita pueden ver en ella un buen número de series, como 'Sherlock', 'Top of the lake' o la original de 'House of cards'. Entre las 100 series están los clásicos españoles, como 'La forja de un rebelde' o 'Fortunata y Jacinta' y propuestas recientes más innovadoras, como 'Ser' o 'Grasa' Apple TV+ 81 series Apple TV ha iniciado una política de producir pocas series, pero que sean muy buenas diferentes. 'Severance' es un buen ejemplo de ello. Pero otras como 'Pachinko' o 'Slow Horses' no le andan a la zaga.