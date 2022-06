Mediaset readmite a Paz Padilla tres meses después de despedirla

Tres meses después de su despido fulminante, marcha atrás y readmite a Paz Padilla "exactamente en los mismos términos en los que estaba dicho contrato que le unía a la compañía". La empresa de comunicación ha informado de la incorporación de la presentadora a través de una nota de prensa difundida este viernes por la mañana, precisamente el día en que estaba fijado el juicio por despido improcedente. Mediaset da"exactamenteen los quedicho contrato que le unía a la compañía". La empresa de comunicación ha informado de la incorporación de la presentadora a través de unadifundida este viernes por la mañana, precisamente el día en que estaba fijado el juicio por despido improcedente.

La incorporación de Padilla no será inmediata. Se producirá "al finalizar una serie de compromisos profesionales adquiridos en estos últimos meses". La etapa de Paz Padilla en Mediaset está marcada por grandes éxitos como 'Crónicas marcianas', 'La que se avecina' o 'Sálvame', y otros espacios como 'Hola, hola, hola', 'Got Talent' o 'A simple vista'.

El pasado mes de marzo, el grupo audiovisual decidió prescindir, de forma unilateral, de los servicios de Padilla tras el polémico programa de 'Sálvame' en el que la presentadora abandonó su puesto de trabajo entre lágrimas ante el desprecio de sus compañeros. Mediaset lo calificó entonces como "incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización", pese a ser algo muy común en el programa.

Aquel día supuso la vuelta de la presentadora al plató de 'Sálvame'. Dos meses después de mofarse de las vacunas contra el covid en un vídeo difundido en las redes sociales. Padilla pegó la espantada en 'Sálvame' a lágrima viva tras una fuerte discusión con Belén Esteban sobre el polémico vídeo de las vacunas.

Todo comenzó días antes de la Nochevieja. Padilla anunciaba que había dado positivo y se encontraba confinada en casa. No podía presentar la gala de fin de año y sus rivales de audiencia esa misma noche quisieron mostrarle su apoyo en una conversación en redes sociales. Entre las presentes en el polémico vídeo, Anne Igartiburu. La presentadora de La 1 no daba crédito cuando escuchó a Padilla hablar del coronavirus.

El vídeo que dio la vuelta a España estas Navidades se produjo en un directo en Instagram. Padilla contaba que había pasado el virus por segunda vez. Al decir esto, María del Monte le mostró su sorpresa, ya que no solo había enfermado una vez del covid sino que tenía la pauta de vacunación completa. "Es que da igual, las vacunas no sirven para nada", le respondió la que iba a ser la conductora de las campanadas en Telecinco. Pero lo peor fue la explicación que intentó dar para bochorno de sus compañeras de directo. "La vacuna es una proteína que te meten la 'Spider', que es la proteína por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de 'Luján', y el bicho ha mutado y ahora tenemos la 'oritrón'". La cita que están leyendo es textual: Paz Padilla no solo se inventa la explicación, sino que confunde los nombres de la ciudad de Wuhan, del preparado de Pfizer y la de la nueva variante, ómicron.

Días después, sus propios compañeros de 'Sálvame' cargaron duramente contra ella. Especialmente, Belén Esteban. El programa quiso inflar el enfrentamiento hasta tal punto que anunció a bombo y platillo el reencuentro de las protagonistas. Un mes después de aquel vídeo, Belén le dijo todo lo que pensaba y fue muy dura: "Creo que Paz no cree en la vacuna". Antes, la presentadora había culpado a las redes sociales y trató de explicarse: "Fue una conversación de mucho tiempo y sacaron una extracción. No he dicho ninguna barbaridad. En ese momento no me sabía si era ómicron, onitron o monitron. Lo que decía es que por mucho que tuvieses las dos dosis, no servía porque te contagiabas igual. Que la gente no se relajara. Es lo que dije pero se cogió un trozo interesado para colgarlo en las redes. No soy negacionista ni antivacunas. En la misma conversación dije que la vacuna evitaba los casos graves pero no evitaba el contagio". Después, Padilla mezcló los suicidios con el covid y Belén Esteban estalló y se levantó del sofá donde mantenía un vis a vis con la presentadora.

La cara de Padilla era un poema. No entendía nada. Ella continuó con su explicación y matización del vídeo sobre las vacunas: "Estamos expuestos a bulos y se difundió por 'clickbait'. Me da igual que te lo creas o no. Creo que te has pasado, Belén. Y si quieres vamos a un juzgado para que veas que no miento. Soy una tía que no teme a nada ni a nadie". Ya era tarde y Padilla no pudo soportar la presión. Cogió sus cosas y a lágrima viva se marchó del plató de 'Sálvame' en lo que fue su último día en Mediaset.