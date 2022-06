Aleix Espargaró derrocha humor en 'El Hormiguero' al contar su pifia en el GP de Cataluña: "Espero no irme antes de tiempo"

"Fue un error super grande. No sé si fue al estar en el Gran Premio de mi casa o que no vi bien la pizarra que nos ponen a 350 km/h con toda la información, pero me desconté de vueltas", explicaba el piloto. "Espero no irme hoy antes de tiempo", continuaba entre risas.

En un tono más serio explicaba: "Tengo 32 años y llevo 16 temporadas en el campeonato. Me he caído, lesionado... pero algo como esto no me había pasado nunca. Lo pasé muy mal. Imagínate, había terminado segundo, delante de todo el público de mi casa, mi familia... Y luego, equivocarte, ponerte a saludar como un primo cuando quedaba una vuelta... Lo pasé muy mal, muy mal, mucha vergüenza. Cuando llegaba al box no sabía ni dónde estaba. Al final, somos humanos y son errores que pueden pasar, pero en el momento me dio mucha rabia", concluía el piloto que aseguraba acudir al programa para echarse unas risas y pasar página porque llevaba dos noches sin dormir.

Sobre la posibilidad de ganar el Mundial de MotoGP, Espargaró reconoció que "empieza a ser un sueño. Es algo surrealista pero está empezando a tomar formar". El piloto está a 22 puntos del italiano Fabio Quartararo.

Con su habitual buen humor, el catalán habló también sobre el precio de las motos que conducen. "Cada set de discos de frenos de carbono valen unos 15.000 euros, así que cuando tú ves la moto accidentada dando vueltas por la grava, los CEO están echándose las manos a la cabeza y contando 1, 2, 3...", finalizaba entre risas.