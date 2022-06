'Papillon': la versión de 2017 que no desmerece al clásico de Steve McQueen y Dustin Hoffman

Este miércoles, 1 de junio, La 1 emite a las 22:35 horas la versión de 2017 de la película 'Papillon', protagonizada por Charlie Hunnam y un Rami Malek que todavía no había alcanzado el estatus de estrella del que goza hoy en día.

Mikel Navarro, director de cine, escritor y colaborador de Cope Navarra y del podcast 'Luces en el horizonte', analiza el film para Diario de Navarra:

"Nunca es fácil revitalizar un remake de altura y en este caso se consigue con una película dotada de un ritmo más adecuado a los nuevos y dinámicos tiempos de consumo acelerado. El director danés Michael Noer se atreve a pilotar los mandos de un legendario film que ya había dirigido Franklin J. Schaffner (El planeta de los simios, 1968) (Patton, 1970). En el Papillon de 1973 rivalizaban dos colosos de la historia de nuestro cine: Steve McQueen y Dustin Hoffman, el desafío no era fácil y lo solventaron con nota 44 años después un Charlie Hunnam menos sufrido que McQueen pero robusto y un excelente Rami Malek en inmejorable estado de forma (un año después se llevaría un Oscar por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody).

El argumento engancha al espectador desde el principio con un crimen que Henri “Papillon” Charrière no ha cometido pero debe pagar cruelmente por ello. Y no hay peor condena que cumplir forzosamente cadena perpetua en la Guayana Francesa. Mosquitos, condiciones insalubres, climatología adversa, parásitos… Así se las gastaban los franceses de la época. No hay peores barrotes que malvivir en condiciones precarias en una isla remota ¿Cómo escapar de allí? En la desventura de "Papillon" le acompaña Louis Dega, un falsificador de gafas redondas que se convertirá en su perfecto aliado. La mariposa tatuada del pecho del protagonista levantará el vuelo de nuevo esta noche en TVE1 con un metraje de 133 minutos, apenas 20 minutos menos que su mariposa (Papillon en francés) de hace más de 40 años.".