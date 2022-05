El Conquis 2022: concierto de trompeta, unificación y despedidas

Participantes de 'El conquistador del fin del mundo' se han vuelto a enfrentar a una nueva semana llena de retos y pruebas.

Punky acaba su aventura en los Haitises dando su último concierto, exclusivo para Julian y David, y lleno de emoción, en el que el navarro dedicó a su padre la canción de los Beatles 'Yesterday', interpretada con trompeta, lágrimas y barro. Además, ha dedicado la canción 'Mete Mete' a David Seco.

El navarro estaba triste y melancólico, en parte, por quedarse fuera de la unificación, y, en parte, por su polémica actuación durante el duelo: ''No estoy orgulloso conmigo mismo; me fastidia más que no llegar a la unificación''. Punky asegura que él no es así, que ha actuado mal porque sentía impotencia y frustración.

Enetz, Unai y el propio Punky se duelaron en la versión individual del laberinto. Los tres debían encontrar, con los ojos vendados, tres banderines perdidos por el recorrido e ir sacándolos uno a uno. Aunque Punky empezó con ventaja, fue Enetz el primero en completar el juego.

perdió el duelo y se fue del programa. En mitad de la prueba, otra discusión surgió en el equipo Corocote cuando Punky lanzó el último banderín de Unai a otro carril del laberinto. Entonces Arruti se enfadó con su compañero de equipo que pese a la jugarreta,

ansiado premio. Les esperaba un montón de comida, una sesión de masaje y baño en la piscina del hotel en el que se hospeda el equipo del programa. despedir de las capitanías. Por otro lado, el equipo rojo al fin pudo disfrutar de su. Les esperaba un montón de, una sesión deen la piscina del hotel en el que se hospeda el equipo del programa. Todas las quejas sobre la falta de premio desaparecieron. Pero la gran sorpresa fue al acabar, cuando Julián compartió dos noticias: una buena y una mala. La mala era que se tenían que

La buena noticia era que ya había llegado la unificación, diciendo adiós a los equipos, lo que significa que cada vez queda menos para que la pelea se convierta en una lucha individual por ganar el concurso.