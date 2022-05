Estrenos de Netflix en junio de 2022: novedades de series y películas

estrenos de series y películas de esta plataforma, que son numerosos. A punto de comenzar el mes de junio, los suscriptores de Netflix esperan ya losde esta plataforma, que son numerosos.

Volviendo a los estrenos de junio, algunos de ellos destacan especialmente, como la sexta y última temporada de Peaky Blinders, una serie que ha marcado época por cómo representa el momento histórico en el que sucede la trama. El día elegido es el 10 de junio.

En cuanto a las películas, el 17 de junio se estrena en Spiderhead, una creación de ciencia ficción protagonizada por Chris Hemsworth y dirigida por Joseph Kominski (director también de Top Gun: Maverick). Un thriller hará que no puedas levantarte del sillón.

TODOS LOS ESTRENOS DE NETFLIX EN JUNIO

SERIES

Malverde: El santo patrón: el 1 junio

Borgen: Reino, poder y gloria: el 2 de junio

¡El suelo es lava!: segunda temporada el 3 junio

El reto de Summer: el 3 junio

Dos veranos: el 3 junio

Club de mamás: el 3 junio

Una madre perfecta: el 3 junio

Barbie: It takes two: el 4 junio

Tropa acción: segunda temporada el 6 junio

Bill Burr Presents: Friends Who Kill: el 6 junio

Mi diario de liberación: el 6 junio

That’s My Time with David Letterman: el 7 junio

Un hijo tuyo: el 8 junio

Rhythm + Flow France: el 9 junio

Stand Out: An LGBTQ+ Celebration: el 9 junio

La primera muerte: el 10 junio

Intimidad: el 10 de junio

A Tribute to Bob Saget: el 10 junio

Amy Schumer’s Parental Advisory: el 11 junio

Pete Davidson Presents: The Best Friends: el 13 junio

Charlie en Villapegatina: el 13 junio

Jane Fonda & Lily Tomlin: Ladies Night Live: el 14 junio

El idiota preferido de Dios: el 15 junio

Iron Chef: La leyenda de hierro: el 15 junio

Maldivas: el 15 junio

Snoop Dogg’s F*cn Around Comedy Special: el 16 junio

El punto muerto: Un parque paranormal: el 16 junio

Videoclips del mundo de Karma: segunda temporada el 16 junio

Amor y anarquía: segunda temporada el 16 junio

She: segunda temporada el 17 junio

No sabéis quién soy: el 17 junio

Guerra de vecinos: segunda temporada el 17 junio

Spriggan: el 18 junio

Joel Kim Booster: Psychosexual: el 21 junio

The Umbrella Academy: tercera temporada el 22 junio

Best of the Festival: el 23 junio

La casa de papel: Corea: el 24 de junio

El hombre contra la abeja: el 24 junio

Cristela Alonzo: Middle Classy: el 28 junio

La familia Upshaw: segunda temporada el 29 junio

Bastard!! -Heavy Metal, Dark Fantasy-: el 30 junio

PELÍCULAS

Iluzja: el 1 junio

Upgrade: el 1 junio

Invencible (Unbroken) 2: el 1 junio

Interceptor: el 3 junio

The Invocation of Enver Simaku: el 4 junio

The Waiter: el 4 junio

Infiltrado en el KKKlan: el 6 junio

Desechos: el 6 junio

Garra: el 8 junio

Los árboles de la paz: el 10 junio

La ira de Dios: el 15 junio

Centauro: el 15 de junio

Colisión: el 16 junio

Amor y helado: el 22 junio