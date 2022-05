Fallece a los 75 años el actor John Aylward, conocido por 'The West Wing'

"Fue un actor maravilloso y un ser humano fenomenal", manifestó escuetamente su representante, Mitchell K. Stubbs, al confirmar el deceso del intérprete a CNN.

Aylward (Seattle, 1946) cautivó al gran público con su participación en 'The West Wing', en la que encarnó a Barry Goodwin, presidente de la Convención Democrática Nacional (DNC, por sus siglas en inglés) durante la séptima y última temporada, en 2005, de esta ficción de la cadena de televisión NBC.

Aunque la audiencia se fue familiarizando con Aylward desde 1996, debido a su papel del doctor Donald Anspaugh en la serie 'ER', producción ambientada en la sala de emergencias de un hospital de Chicago.

El actor apareció en unos setenta capítulos a lo largo de las quince temporadas de esta serie también producida por NBC y que contó con más de 30 millones de espectadores semanales.

De ahí daría el salto con papeles pequeños en proyectos televisivos como 'The Secret Life of John Chapman', 'Stampo of a Killer', 'Third Degree Burn' o 'Child in the Night' o 'With a Vengeance'.