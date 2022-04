Laura Pausini desvela en ‘El Hormiguero’ su talento desconocido

Laura Pausini ha visitado ‘El Hormiguero 3.0’ una vez más pero esta vez para presentar una película. Su película. Se trata de ‘Laura Pausini: un placer conocerte’, una cinta en la que la estrella internacional muestra las dos caras de la moneda ya que imagina qué habría sucedido si no hubiera ganado el Festival de San Remo en 1993.

La cantante italiana, ha hecho un repaso por los acontecimientos que han marcado su vida. Y también se ha planteado cómo sería su vida de no haber ocurrido. Ha revelado que de no haberse dedicado al mundo de la música "Sería alfarera".

El presentador del programa le ha preguntado si conoce ese oficio. "Mira, Pablo, me estás molestando con esa pregunta", ha respondido bromeando la artista. "No sabes de mi pasado, no has estudiado sobre mí. Soy maestra de cerámica y restauración. Estudié el bachillerato en el Liceo Artístico de Faenza, una cuidad italiana donde nace la historia de la cerámica de nuestro país. He estudiado allí cinco años escultura, alfarería, mosaicos…".

La que fuera coach de ‘La Voz’ ha hablado de su nuevo single, titulado 'Caja'. También ha habido tiempo durante el programa para ver el lado más sentimental de la cantante italiana con un experimento social de Marron donde un grupo de bebés y cachorros se han juntado por primera vez.