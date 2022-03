El equipo de seguridad de Kiko Rivera casi agrede a una reportera de Telecinco

El programa 'Socialité', de Telecinco, informó este domingo de que su reportera, Giovanna González, sufrió un intento de agresión por parte del equipo de seguridad de Kiko Rivera el sábado en un concierto llevado a cabo en Malpartida, Cáceres.

A la llegada de la periodista, un hombre de seguridad le hizo un corte de mangas. Según informa la reportera, intentaron echarla del recinto tanto a ella como al cámara. "Incitaron a unos chavales a que me tiraran una copa encima, como si tuviéramos cinco años. El de seguridad no paraba de insistirles en que me tiraran la copa y me molestaran", relata.

El concierto no fue tal y como esperaba Kiko Rivera. No se completó el aforo y hasta llegó a ser abucheado por parte de los asistentes. González señaló que había fans de Isabel Pantoja que estaban más a favor de ella.

Según informó también 'Socialité', Rivera contrató a un doble, un vecino de la localidad, para que este entrara por la puerta en la que le esperaban sus fans mientras este lo hacía por otra distinta.