El cómico Zelenski y su serie como palanca política

Ejemplos de cómicos convertidos en políticos, anteriores a Volodímir Zelenski, hay varios. El monologuista Colouche se presentó a las elecciones presidenciales de Francia en 1981. "Grosero, jamás vulgar", como él se definía, se retiró durante la carrera electoral agobiado por las presiones y con el apoyo de la alta intelectualidad francesa. Beppe Grillo ganó las elecciones italianas de 2013 con su Movimiento 5 Estrellas, aunque no formó gobierno. Sí lo hizo en Guatemala, en 2015, el humorista conservador Jimmy Morales, que consiguió en las urnas el 68% de los votos. Programas de televisión como 'You're Fired' (Estás despedido), de Donald Trump, se sitúan entre el 'reality' y la parodia. La novedad de Zelenski reside en que aprovechó el título de la serie, 'El sirviente del pueblo', para nombrar a su partido, y que apenas hay diferencias entre los mensajes del profesor de secundaria que interpretó en la televisión y aquellos con los que ganó las elecciones. Por lo demás, el descontento con los políticos del 'establishment' funciona como abono para la popularidad en todos los casos. La serie estuvo en el catálogo de Netflix entre 2017 y 2021, que lo ha vuelto a poner en su programación desde el pasado 16 de marzo. Mediaset, propietaria de 'Telecinco' y de 'Cuatro', acaba de comprar los derechos de emisión de 'El sirviente del pueblo', así como los de su versión en película. En YouTube se encuentran capítulos subtitulados en inglés. En el capítulo piloto, el profesor de Historia interpretado por Zelenski -Vasyl Petrovych Holoborodko- le suelta a un colega: "Querría que cualquier profesor corriente viviera como un presidente y que cualquier presidente viviera como un profesor, maldita sea". Un alumno lo graba y sube el vídeo a YouTube. Se hace viral y con esa fuerza empieza la carrera hacia la presidencia del personaje, y de la persona. El argumento político de la serie se resume en el ideal de que los políticos estén cerca del pueblo y no por encima de él, de que conozca las dificultades económicas contra las que lucha la gente. Esa fue la imagen con la que ganó las elecciones, agrandada por su cercanía televisiva.

Pero como la serie es al fin y al cabo ficción, echó mano de sus recursos e hizo que el profesor ya elegido presidente siga viviendo en el estrecho piso de sus padres. Un truco populista, ahora olvidable por la admiración hacia un presidente que ha sabido fortalecer su rol.

Aunque los guiones no se ceban con la cuestión rusa, tampoco la dejan pasar por alto, y así uno de los trucos de Holoborodko para llamar atención de la audiencia consiste en gritar: "¡Putin ha sido derrotado!". Uno de los críticos de televisión de 'The New York Times', James Poniewozik, ha puesto de manifiesto cómo los vídeos de Zelenski durante la invasión rusa han seguido el mismo modelo de presidente como 'uno más' en el que basó su serie y su campaña en las elecciones. "Aquí estamos -decía en uno de los primeros-, el primer ministro, el presidente y los soldados", sin diferencias entre nosotros y con la misma camiseta del ejército. El personaje de Holoborodko avisa asimismo de uno de los mecanismos por el que se consuma el distanciamiento de los políticos respecto a las ciudadanos: la fama. Según el argumento, les hace creerse superiores, no tocan el suelo con el pie y se olvidan de quién les ha elegido.