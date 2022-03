'Vikings: Valhalla', las claves históricas de la serie de Netflix

'Vikings: Valhalla', la secuela de la exitosa 'Vikings', ha llegado en este 2022 con nuevos protagonistas y un arco argumental situado un siglo después de la original; es decir, alrededor del año 1000. En este artículo repasamos lo que nos dicen los libros de Historia sobre los principales personajes que desfilan por la primera temporada de la serie. Los vikingos siguen de moda gracias a Netflix la secuela de la exitosa 'Vikings',ha llegado en este 2022 con nuevos protagonistas y un arco argumental situado un siglo después de la original; es decir, alrededor del año 1000. En este artículo repasamossobre los principales personajes que desfilan por la primera temporada de la serie.

Freydís Eiríksdóttir

Ficción: La hija de Erik el Rojo es el detonante de la trama en 'Vikings: Valhalla'. En el primer capítulo la vemos llegar a Kattegat en busca de venganza desde su Groenlandia natal por una afrenta personal. La acompaña su hermano, Leif Erikson, y un grupo de fieles groenlandeses.

Historia: La única hija de Erik el Rojo se llamó efectivamente Freydís Eiríksdóttir y aparece mencionada en las dos Sagas de Vinlandia (la de Erik el Rojo y la de los Groenlandeses). El padre de Freydís había sido expulsado de Islandia y se había refugiado en Groenlandia. Freydís viajó en sucesivas expediciones a Vinlandia (algún lugar en la costa de Norteamérica; quizá la isla de Terranova). En cierta ocasión, traicionó y mató a varios de sus compañeros de viaje.

Leif Erikson



Ficción: Excelente capitán de barco, fiero guerrero, estratega brillante y abnegado hermano de Freydís. Pronto le veremos convertirse en la mano derecha de Harald, aspirante al trono de Noruega, y partir hacia Inglaterra en la expedición vikinga de venganza por la masacre de San Bricio (1002).

Historia: Leif Erikson abandonó Groenlandia rumbo a Noruega, donde fue bautizado. Poco después -alrededor del año 1000-, volvió a embarcarse, pero en dirección oeste, y llegó a una tierra a la que llamó Vinlandia. El campamento que fundó allí se mantuvo habitado durante varios años, hasta que fue abandonado quizá por problemas relacionadas con el clima o con los habitantes oriundos del lugar (los skrælingjar).

Finn Bjørklid

Harald Sigurdsson

Ficción: Pretendiente al trono de Noruega y aliado del rey Canuto de Dinamarca. Tiene un acuerdo con su hermano Olaf Haraldsson para alternarse la corona, aunque pronto el pacto quedará roto por las suspicacias entre ambos. Amigo y protector de Leif Eriksson y amante de Freydís.

Historia: Harald Sigurdsson fue efectivamente hermanastro de Olaf Haraldsson y tuvo una vida plena de aventuras. Tras ser herido en batalla, se exilió a Rusia y Constantinopla, donde se enroló en la Guardia Varega, que era una suerte de cuerpo de elite en el Imperio Romano de Oriente. Se distinguió en numerosas batallas y llegó a destronar y cegar al emperador Miguel V. Después regresó a Noruega y reclamó el trono, de modo que llegó a ser rey y recibió el sobrenombre de "Hardrada" (el que gobierna con dureza). Falleció en Inglaterra, en la famosa batalla de Stamford Bridge, en 1066.

Olaf Haraldsson

Ficción: El hermano de Harald se presenta como una pieza clave para poder llevar a cabo la ansiada venganza de los vikingos contra el rey inglés Etelredo II el Indeciso (ver abajo). No obstante, su fanatismo religioso y ambición política le convierten en un peligroso aliado para Harald y el rey Canuto.

Historia: Tataranieto del rey Harald I de Noruega, aspiraba a reunificar un reino que se había atomizado entre diversos gobernantes tras la muerte de Olaf I en el año 1000. Participó en una expedición de saqueo en Galicia, pero fue derrotado en el río Miño y, después, en Normandía, se convirtió al cristianismo. De vuelta a Noruega, derrotó primero al jarl (conde) Håkon Eiriksson (ver abajo), protegido del rey Canuto, e inició una serie de campañas hasta conquistar toda Noruega. En 1024, decretó que el cristianismo sería la religión oficial del reino, por lo que ha pasado a la historia como Olaf II el Santo. Canuto de Dinamarca le atacó y le venció, obligándole a exiliarse en Gardariki, capital de la Rus de Kiev. En 1030, lideró un intento de invasión de su tierra natal desde el norte, pero fue derrotado y muerto en la batalla de Stiklestad. En las cercanías de Covarrubias (Burgos) hay una ermita de factura moderna, que imita la forma de un drakkar, en honor de San Olaf.

Håkon Eiriksson

Ficción: La gobernante de Kattegat ha convertido a este puerto en un centro de comercio y un refugio para personas de todos los credos. Pronto toma simpatía por Freydís Eiríksdóttir, a la que envía en un viaje de descubrimiento personal y espiritual a Upsala.

Historia: El jarl (conde) Håkon no fue una mujer, sino un hombre, y sus dominios se extendían por las cercanías de Trondheim (Lade). Fue vasallo del rey de Dinamarca, Canuto, y le acompañó en su invasión de Inglaterra, en 1015. Recibió como premio el condado de Northumbria. Cuando Olaf II el Santo tomó el poder en Noruega, se refugió en Inglaterra y recibió el condado de Worcerster. Años después, aprovechando las derrotas de Olaf, pudo volver a Noruega y recuperar sus tierras, otra vez bajo la protección de Dinamarca. Falleció en un naufragio en 1029 o, quizá, 1030.

Canuto de Dinamarca

Ficción: El rey Canuto de Dinamarca aparece como el líder de la expedición vikinga que pretende vengar la masacre de San Bricio. Su posición no es contestada por sus subordinados, pero necesita de todas sus dotes diplomáticas para mantener sus huestes. Más allá de castigar al rey Etelredo II el Indeciso, los planes de Canuto pasan por lograr la conquista de Inglaterra.

Historia: Fue uno de los reyes vikingos más importantes de la historia y llegó a acumular las coronas de Dinamarca, Noruega e Inglaterra. Lideró la invasión contra las islas Británicas en 1015 cuando todavía no era rey de Dinamarca. Se casó según el rito pagano con Aelfgifu Aelfhelmsdotter, (personajes que aparecerá a lo largo de la primera temporada de la serie), pero el matrimonio no fue considerado válido por la iglesia católica, lo cual le abrió las puertas a desposarse con Emma de Normandía (ver abajo). A su muerte, en 1035, sus hijos heredaron los tronos de Inglaterra y Dinamarca, pero no así el de Noruega, que les fue arrebatado por Magnus, un hijo de Olaf II el Santo.

Etelredo II el Indeciso

Ficción: El anciano rey de Inglaterra ordena el exterminio de los vikingos en la isla, dando pie a la masacre de San Bricio. Desde entonces, vive atemorizado esperando la venganza de los "hombres del norte".

Historia: El rey inglés accedió al trono con solo 12 años debido al asesinato -instigado por la propia madre de Etelredo- de su medio hermano Eduardo el Mártir. Tras años de relativa paz, sus tierras volvieron a verse amenazas por las invasiones vikingas, de modo que recuperó el pago de un tributo (el Danegeld) a cambio de la paz. En 1002, ordenó la masacre de San Bricio. Años después, cuando el rey danés Sweyn Barbapartida invadió Inglaterra, Etelredo huyó a Normandía, aunque pudo regresar tras la muerte del propio Sweyn en 1014. Dos años más tarde, falleció tras casi cuatro décadas de reinado. Uno de sus hijos, Eduardo el Confesor, fue el último rey anglosajón antes de la conquista normanda.

Emma de Inglaterra

Ficción: Joven esposa del anciano rey Etelredo. Sus orígenes normandos la convierten en una extranjera en la corte inglesa, pero su inteligencia le ha permitido acumular poder e influencia. Será una personaje clave en las intrigas palaciegas en Londres.

Historia: Quinta hija del duque Ricardo I de Normandía, se casó con rey Etelredo en 1002. Recibió el apelativo de "Rosa de Normandía" por su belleza. Fue madre del futuro rey Alfredo el Confesor. Tras las muerte de Etelredo, se casó con Canuto de Dinamarca, de modo que siguió siendo reina consorte de Inglaterra. Posteriormente, fue reina de Dinamarca (1018) y de Noruega (1028). Tras la muerte de su segundo esposo, defendió activamente el reinado de su hijo Canuto Hardeknut e incluso llegó a ser nombrada regente de Inglaterra.

Edmundo II de Inglaterra

Ficción: El joven e inexperto hijo del rey Etelredo tiene que asumir la corona -por el fallecimiento de su padre- cuando los vikingos se dirigen hacia Inglaterra para vengar la masacre de San Bricio. La presencia en la corte de su madrastra, Emma de Normandía, supone un desafío más que una ayuda. Contará con los consejos de Godwin de Wessex.

Historia: La muerte de su hermano Ethlestan durante la invasión de Sweyn Barbapartida, en 1014, le sitúa como inesperado heredero al trono. A diferencia de lo que se ve en la serie, inicia una soterrada pugna con su padre por la corona. En medio de este conflicto, se producen el ataque vikingo liderado por Canuto de Dinamarca (1015) y la muerte de Etelredo II (1016). Edmundo, ya convertido en rey, se empeñó en la lucha contra los invasores, logrando alguna victoria, pero tras la derrota en la batalla de Assandun llegó a un acuerdo con Canuto para repartirse el reino. Uno de los términos de aquella paz contemplaba que a la muerte de uno de los dos, el otro heredaría Inglaterra, lo cual no tardó en suceder porque Edmundo falleció apenas un mes después.

Godwin de Wessex

Ficción: Es el consejero de los reyes de Inglaterra, a pesar de que carga con un turbio pasado familiar. Se trata de un animal político que con sus maniobras entre bambalinas consigue ganarse el favor de los poderosos.

Historia: La familia de Godwin descendía del linaje de los reyes de Inglaterra, aunque décadas antes había perdido sus derechos dinásticos. El propio padre de Godwin había sido despojado de sus tierras debido a un acusación de piratería. El hijo, no obstante, logró recuperar sus heredades en 1014 y se convirtió en consejero del rey Edmundo en la corte. Tras la muerte de Edmundo, Godwin pasó al servicio de Canuto y llegó a casarse con una de sus hermanas, Thyra. Durante décadas, instigó alrededor de los reyes y herederos al trono inglés, mudando sus alianzas sin escrúpulos, y finalmente lideró la oposición a la influencia normanda en la corte del rey Alfredo el Confesor mientras asentaba su poder en el condado de Wessex.