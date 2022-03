El Conquis 2022: el pacto de las capitanas acaba con la marcha de una concursante navarra

Las Atabey, el equipo verde de las chicas del reality de aventura 'El conquistador del Caribe' siguen sin levantar cabeza una semana más. Su calvario comenzó en el juego de inmunidad, en el que las tres capitanas de los equipos hicieron un pacto para soltar el mosquetón de la ikurriña que tenían que conseguir tras escalar para llegar a ella al mismo tiempo, para que hubiera un triple empate. Andrea, la capitana del equipo rojo, llegó la primera a la bandera, luego Nahia (verde) y finalmente Bego (azul), pero ninguna pudo soltar el mosquetón, así que acordaron hacerlo las tres a la vez.

El copresentador del programa David Seco advirtió antes al trío de capitanas: "Si empatáis no valdrá para nada", advirtió. Pero no le hicieron caso y el concurso decidió que ante ese resultado cada equipo regresara al campamento en el que habían pasado la noche.

▶️VÍDEO | ¡Empate en el juego de inmunidad tras pactar las capitanas soltar el mosquetón de la ikurriña a la vez! Triple empate y vuelven a sus respectivos campamentos #conquis9 https://t.co/gsjEa65XYG — El Conquistador (@el_conquis) March 14, 2022

Esta decisión no gustó al equipo verde que tuvo que regresar muy enfadado al campamento muy pobre y provocó que las Atabey se amotinaran y amenazaran con no acatar lo que había decidido el programa y negarse a ir a su campamento. La concursante más indignada fue Leire, junto a Annie y Andrea, aunque finalmente fue la primera la que decidió abandonar el programa diciendo: "No voy a estar aquí jugándome la salud".

▶️VÍDEO | ¡Leire abandona la aventura!: "Me voy porque me siento indignada" #conquis9 https://t.co/ATwt8EPGsu — El Conquistador (@el_conquis) March 14, 2022

TRIPLE DUELO NAVARRO DE ELIMINACIÓN

Tras el triple empate, el presentador Julian Iantzi comunicó a los participantes una decisión salomónica, que el duelo de eliminación tenían que disputarlo un integrante de cada uno de los tres equipos. Los elegidos fueron Punky por los azules, Iker por los rojos y Oihane por las verdes, quien fue la perdedora de la prueba y por tanto la eliminada de este duelo que enfrentó a tres concursantes navarros ya que Punky es de Arellano, Iker del barrio pamplonés de Mendillorri y Oihane de Pamplona.

▶️VÍDEO | Iker y Punky eliminan a Oihane en el duelo de la autoascensión #conquis9 https://t.co/RW42LbOrxS — El Conquistador (@el_conquis) March 14, 2022

La concursante de Pamplona intentó hasta el final conseguir sus cuatro banderines en el duelo de autoascensión, pero no pudo conseguir más que uno y perdió el desafío. Llorando desconsolada, Ohiane acabó exhausta y se lamentaba de no le daban las fuerzas ni los brazos. "Te lo juro que lo he intentado, no podía más", le explicaba a su capitana Nahia, quien tampoco podía evitar el llanto por la marcha de su amiga.