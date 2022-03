Marc Márquez relata en 'El Hormiguero' el calvario que ha vivido: "Empecé a ver doble"

El Hormiguero', en la que fue su décima visita al programa, y relató los duros momentos que ha atravesado a causa de su última lesión. Marc Márquez estuvo este lunes en el plató de 'en la que fue su décima visita al programa, y relató los duros momentos que ha atravesado a causa de su última lesión.

El piloto ha pasado por varias operaciones en los últimos años. "En invierno de 2018 me operé del hombro izquierdo, el invierno de 2019 del derecho y más tarde me rompí el húmero abriendo una ventana en casa", recordó. Además, después de estos duros momentos sufrió una grave caída en un entrenamiento, justo recién recuperado de los hombros. "Cuando me levanté empecé a ver doble", confesó.

Márquez relató lo duras que son estas situaciones para un deportista profesional. "Me ha tocado vivido el momento álgido de un deportista y el momento duro de las lesiones. Lo más duro para mí es que lo deportivo llegue a quedar en un segundo plano. Era temer por si iba a quedar bien, si el brazo o la vista me iban a quedar bien para la vida normal", señaló.

El campeón de Moto GP también se sinceró cuando Pablo Motos le preguntó qué sintió cuando vio ganar a Rafa Nadal en Australia después de su grave lesión: “Fue entre admiración y envidia. Volver, no ser el favorito y ganar es de admirar", alabó.

Márquez se encuentra inmerso en la preparación de la próxima temporada, que afronta "con ilusión y ganas". El 6 de marzo arranca el Mundial. "La expectativa del año es ganar, la expectativa final del año es luchar por un título, pero luego te pones el casco y... "