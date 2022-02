El Conquis 2022: La noche más complicada para el equipo Cocorote

El Conquis 2022 suma otro programa y cada vez, la historia se va complicando más. En este caso, fue la noche más dura para el equipo de los Cocorote, que perdió a dos de sus miembros: M. J. fue descalificada por tratar de ayudar a Alain en la prueba y el propio Alain, que perdió el duelo contra Annie.

Pero vayamos por partes.

El duelo consistía en tres pasarelas (una por equipo). Cada una de ellas culminaba en una torre central donde el primero que llegara, debía colocar tres banderines. Para cruzar cada una de ellas, los duelistas disponían de tres cañas de bambú para usarlas a modo de puente y después como escalones para poder escalar -valga la redundancia- por la torreta.

Una prueba que era -sin duda alguna- de estrategia y equilibrio y que se saldó con la victoria de Annie (Atabey) sobre Alain (Cocorote), al colocar primero los tres banderines. Y también, con la descalificación de M. J. al tomar la opción de no oponer resistencia contra Alain y dejarlo pasar.

Algo que, dicha la verdad de paso, no le sirvió de mucha ayuda: "No sé qué decir, no tengo ninguna excusa. He hecho todo lo que he podido. (...) Él iba mucho más adelantado y... ya está. No me arrepiento de esa decisión", comentó la donostiarra tras ser descalificada.

provocó multitud de reacciones en las redes sociales, que no entendieron la decisión del programa de Esto también, que no entendieron la decisión del programa de EiTB de descalificarla. Algunos hasta llegaron a denominar a El Conquis como 'El Tonguis'.

Yocahu -nominar a uno de los componentes del equipo Corocote: el elegido fue Alain, que no se tomó bien la decisión; como si atisbara el cruel destino que estaba por venir. Por su parte, el propio equipo de los Cocorote tuvo que elegir a una nominada y Bego eligió a M. J. ¿Que cómo terminaron los participantes en ese duelo? Pues todo comenzó con los que ganaron la primera prueba por equipos -. Estaban disfrutando de su primer plato de comida: un plato de arroz preparado por el exjugador de Osasuna, Urko Vera. Un platillo que, sin duda, todos degustaron con algarabía. Y como no podía ser de otra manera, aprovecharon su privilegio de, que no se tomó bien la decisión; como si atisbara el cruel destino que estaba por venir. Por su parte, el propio equipo de los Cocorote tuvo que elegir a una nominada y

Por su parte, Nahia, la líder de los Atabey, tras pasar una dura noche en el campamento pobre por las condiciones en las que están, decidieron nominar a Annie. Una decisión que resultó ser bastante inteligente y atinada, puesto que la de Castro Urdiales eliminaría después a Alain en la prueba.

Y los Cocorote... Sin duda, la noche más dura para el equipo, que perdió a dos de sus miembros. Habrá que ver cómo se reponen de este duro golpe asestado...