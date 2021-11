Aitana revela su mayor miedo en 'El hormiguero'

'El hormiguero' comenzó la semana con la visita de Aitana, siendo su quinta aparición en el programa de Pablo Motos. La cantante comentó su exitoso año gracias a su nueva gira 11 Razones.

Aitana reveló su mayor fobia en el programa, volar. La joven confesó que prefiere viajar en coche y que toda su gira la ha hecho en furgoneta ya que odia ir en avión.

La cantante también habló de su situación económica.estoy pudiendo ganar dinero con algo que me gusta, si no ganase dinero sería también feliz porque es una cosa con la que siempre he soñado, pero no salgo en la lista de Forbes ", confesó Aitana a Pablo Motos.