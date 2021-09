RTVE defiende la cobertura que realizó de los Juegos Paralímpicos

Arsenio Cañada, en el programa de este domingo de 'RTVE: Responde'. RTVE ha defendido la cobertura que ha dado a los Juegos Paralímpicos, que se han celebrado este año 2021 en Tokio. "Teledeporte se ha volcado muchísimo, este año más que nunca, desde las 12 de la noche o la 1, que es cuando empezaban las competiciones, hemos estado en directo, sin perdernos nada, prácticamente hasta que empezaba la Vuelta Ciclista a España", ha señalado el director de Deportes de RTVE,en el programa de este domingo de 'RTVE: Responde'.

Según ha continuado explicando, justo después de La Vuelta se emitía un programa resumen (y en el mismo plató que con los JJOO) de la jornada, en el que durante 45 minutos se daba cabida a "todos los deportistas españoles", ya que el "deber" e "intención" de RTVE es "acercar el atleta paralímpico a toda la sociedad española".

Así pues, Cañada ha zanjado: "Nuestro compromiso con los Juegos Paralímpicos en RTVE es total y absoluto". En este sentido, ha incidido en que la Corporación ha emitido en directo "prácticamente todas las sesiones de atletismo", la natación, y se han emitido todos los partidos de baloncesto en silla de ruedas, tanto en masculino como en femenino, así como los partidos de fútbol para ciegos. "Y hemos conocido esas historias: Susana Rodríguez ha sido protagonista en nuestros servicios informativos, en el telediario y en nuestra página web", ha concluido.

Por otro lado, Cañado ha respondido a las quejas de algunos espectadores sobre la cobertura deficiente de deportes minoritarios en los JJOO de Tokio. Tal y como ha explicado, RTVE contaba con "dos grandes limitaciones".

Una de ellas estaba relacionada con los horarios. En este punto, ha explicado que RTVE sólo podía emitir 400 horas en directo en todos los JJOO y en todas sus plataformas (La 1, TDP y 'RTVE Play'). "Era una gran limitación", ha lamentado.

La otra a la que se ha referido Cañada guarda relación con los derechos. "15 días después de que acaben los JJOO, los usuarios no pueden ver ninguna retransmisión, sí resúmenes, pero no retransmisiones completas, porque ya no tenemos los derechos", ha asegurado.

En cualquier caso, ha dejado claro que RTVE "no se ha perdido nada". "Hemos estado en el atletismo, en la natación, en la gimnasia (...), y siempre que un español ha conseguido un éxito o ha participado", ha afirmado.

EMISIONES RETIRADAS DE RADIO 3

Durante 'RTVE: Responde' de este domingo, el director de Radio 3, Tomás Fernando Flores, también ha respondido a los oyentes que se han quejado de la desaparición de algunos programas de la nueva programación de la emisora.

"Unos lo han hecho porque sus responsables se han jubilado; otros programas han desaparecido porque las personas que los hacían han preferido enfrentarse a nuevos retos; otros han desaparecido porque pensamos que debemos optimizar los recursos de producción propia de la emisora; y otros atendiendo a criterios puramente editoriales, en busca de atender a nuevos contenidos, fundamentalmente en el fin de semana, que hemos expandido nuestra atención a nuevos formatos como el cine, grupos emergentes, videojuegos o cómics con nuevos proyectos en nuestra parrilla", ha explicado.