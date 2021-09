Estrenos en Netflix y Amazon Prime de otoño 2021: series y películas que no te puedes perder

otoño y nos vamos despidiendo del buen tiempo y de los planes al sol. Para animar estos días de cambio llegan las Se acerca ely nos vamos despidiendo del buen tiempo y de los planes al sol. Para animar estos días de cambio llegan las series y las películas de estreno en Netflix Amazon Prime Video para los próximos meses. Las series turcas han triunfado este verano y ahora las dos plataformas comienzan el año escolar con una variedad de series y películas de distintas temáticas.

Esta es una selección de las mejores series y películas de estreno en las dos plataformas.

SERIES DE ESTRENO EN NETFLIX

Midnight mass (Misa de medianoche): 24 de septiembre

Las dos series de La maldición de que Mike Flanagan hizo para Netflix son su mejor carta de presentación para esta Misa de medianoche que se adentra esta vez en el fervor religioso. Un pequeño pueblo deprimido y sin oportunidades recibe a un nuevo pastor cuya llegada coincide con la aparición de milagros y eventos increíbles. Al mismo tiempo regresa al lugar un joven que arrastra muchos fantasmas del pasado. ¿Es posible que haya algo oscuro e inquietante en toda esa nueva situación?

Netflix

El tiempo que te doy: 1 de octubre

La actriz Nadia de Santiago protagoniza y produce esta serie que es la primera producción de formato corto de Netflix en España. Está compuesta por diez capítulos de once minutos de duración cada uno y cuenta cómo Lina intenta superar una ruptura pensando cada vez un poco menos en su ex novio. De esa manera, en cada episodio, los recuerdos de esa relación tendrán menos y menos tiempo, hasta que Lina deje de acordarse de él. Álvaro Cervantes es quien da vida a la otra mitad de la pareja.

Netflix

La asistenta: 1 de octubre

Margaret Qualley, actriz en pleno ascenso profesional, interpreta a Alex, una joven madre soltera sin recursos que trabaja como asistente doméstica para intentar sobrevivir y escapar de una relación abusiva. La miniserie, de diez episodios, se basa en el bestseller de Stephanie Land sobre su experiencia personal. A pesar de que nació en una familia de clase media, Land estuvo viviendo durante años bajo el umbral de la pobreza después de tener a su primer hijo. Qualley compartirá protagonismo con su madre en la vida real, Andie MacDowell. La showrunnerde La asistenta es Molly Smith Metzler, guionista de Orange Is the New Black y Shameless, dos series que ya explicaban con detalle la precariedad en los Estados Unidos.

PELÍCULAS DE ESTRENO EN NETFLIX

Intrusión : 22 de septiembre

El estornino : 24 de septiembre

Nadie sale con vida: 29 de septiembre

Culpable: 1 de octubre

Diana, el musical: 1 de octubre

Hay alguien en tu casa: 6 de octubre

Aquí me encuentro: 20 de octubre

Fauces de la noche: 20 de octubre

Calle de la Humanidad, 8: 20 de octubre

Más dura será la caída: 3 de noviembre

¡Qué duro es el amor!: 5 de noviembre

Una película de policías: 5 de noviembre

SERIES DE ESTRENO EN AMAZON PRIME VÍDEO

Amazon

Sueño bendito: 29 octubre

Uno de los proyectos más esperados de Amazon. La serie biográfica sobre Diego Armando Maradona llegará a la plataforma después de atrasarse en varias ocasiones debido a la muerte del ex futbolista el 25 de noviembre de 2020. La ficción, que se ha rodado en parte en Catalunya, explica toda la peripecia vital del astro argentino, desde sus orígenes humildes, pasando por sus años en el Barça y el Nápoles, y hasta su papel crucial en el Mundial de 1986. Maradona estuvo muy involucrado en la producción de la serie, e incluso llegó a asesorar a los actores que lo tenían que interpretar en las diversas fases de su vida. Quien no estaba tan a favor de la serie era su ex mujer, Claudia Villafañe, que llegó a iniciar acciones legales contra la productora. Se estrenará el 29 de octubre.

Amazon

La rueda del tiempo: noviembre

Después de varios intentos fallidos y muchos años de espera, la adaptación de la monumental saga fantástica de Robert Jordan llega finalmente a las pantallas. La rueda del tiempo nos lleva hasta un mundo donde solo las mujeres pueden utilizar la magia y se espera el cumplimiento de una profecía sobre la llegada de un elegido que debe restaurar el equilibrio entre las fuerzas oscuras y las del Bien. En su reparto destaca la presencia de Rosamund Pike y Álvaro Morte.

PELÍCULAS DE ESTRENO EN SEPTIEMBRE EN AMAZON PRIME VÍDEO

Todos hablan de Jamie: 17 de septiembre

The mad women’s ball: 17 de septiembre

Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas: 22 de septiembre

Birds of Paradise: 24 de septiembre

Most dangerous game: 24 de septiembre