Los 5 mejores 'true crime' que puedes ver en Netflix este 2021

Los llamados 'true crime' son documentales que cuentan crímenes reales, historias inquietantes que conmovieron al mundo en su día.

Los mejores destacan por su investigación y su factura típica de EE UU, pero sobre todo porque hacen referencia a un falso culpable y son denuncias del sistema judicial estadounidense. Incluso han llegado a provocar la liberación del inocente y la detención del verdadero culpable.

Si te gustan este tipo de historias, te proponemos cinco de ellas en Netflix.

‘El caso Wanninkhof-Carabantes', de Tania Balló (2021)

En 1999, la joven Rocío Wanninkhof fue asesinada. Dolores Vázquez, ex pareja de su madre, ingresa en prisión sin pruebas sólidas que demuestren su culpabilidad. Con una fuerte campaña discriminatoria, la opinión pública española quería encontrar un culpable. Cuando en 2003 aparece el cuerpo sin vida de otra adolescente, Sonia Carabantes, la policía atrapa al verdadero asesino.

‘Amanda Knox’, de Rod Blackhurst y Brian McGinn (2016)

Cuenta el caso de Amanda Knox, una mujer estadounidense que pasó casi cuatro años en una prisión italiana tras su condena por el asesinato de Meredith Kercher en 2007, una compañera británica de intercambio con la que compartía pido en la ciudad de Perugia. Sin embargo, en 2015, Knox fue absuelta cuando se comprobó que tanto Amanda Knox como su novio italiano no estaban en la escena del crimen. ¿Mató Amanda Knox a su compañera de piso cuando ambas estudiaban en Perugia (Italia)? Su historia conmovió al mundo y fue llevada al cine por Michael Winterbottom en The Face of an Angel (2015).

‘Making a Murderer’, de Laura Ricciardi y Moira Demos (2015)

Making a Murderer es una docuserie de dos temporadas que narra el caso de Steven Avery, un hombre condenado por agresión sexual, que fue absuelto por las pruebas de ADN 18 años después del crimen. Unos años más tarde, el mismo Avery es acusado del asesinato de otra mujer millonaria.

'Escena del crimen: Desaparición en el Hotel Cecil', de Joe Berlinger (2021)

En 2013 todo el mundo hablaba del vídeo de Elisa Lam: una joven que entraba en el ascensor del misterioso Hotel Cecil de Los Ángeles con un comportamiento extraño, y que finalmente terminó desapareciendo para aparecer, semanas después, ahogada en un tanque de agua en el tejado del edificio.

Este documental no solo cuenta todo lo que rodeó al caso sino también las historias que se esconden detrás del controvertido Hotel, donde no es la primera vez que aparece el cuerpo de una persona muerta.

'Los hijos de Sam: Un descenso a los infiernos', de Joshua Zeman (2021)

El documental explora el caso del asesino en serie David Berkowitz, más conocido como Hijo de Sam, a través de las investigaciones del periodista Maury Terry, quien estaba convencido de que sus crímenes podían vincularse a un culto satánico. En junio de 1978, Berkowitz fue sentenciado a 365 años de cárcel tras declararse culpable de los asesinatos de seis mujeres, más otros siete cargos de intento de asesinato. Según su versión, era su perro quien le mandaba a atacar a esas personas, como un enviado del diablo.