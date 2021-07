El finalista de "OT 2020" Flavio comienza una nueva etapa de su carrera profesional en un año "de progreso" con el lanzamiento de su álbum debut homónimo donde muestra su característica voz en diversos estilos como el 'funk' o el 'uptempo', aunque destacan las baladas.

"Me siento muy identificado con todas las canciones del disco, tanto con la temática como con la melodía y la armonía de cada una de ellas. Sí es verdad que me siento más a gusto cantando unas que otras, por eso el año que viene intentaré que todo esté más unificado y entre ellas tengan más relación en el sentido del estilo", cuenta en una entrevista con Efe.

A lo largo de las diez canciones que incluye Flavio (Murcia, 2000) en el disco explora distintos estilos como el 'uptempo' con toques de rap en "Los de arriba", 'funk' en "Mis amigos" y balada en "Mi otra mitad".

La balada es precisamente el estilo que destaca en este proyecto musical y con el que el artista murciano afirma sentirse más representado, pues son las canciones con las que más "a gusto" ha estado. Respecto a las otras, indica que era por probarse.

La mayoría de los temas los creó en un campamento de composición durante una semana de octubre del año pasado, pero también existen otros como “Yo con yo mismo" o "Por eso" que elaboró durante el confinamiento.

Entre los temas se incluye una colaboración de Daniel Sabater en "Ya". "Lo conocí en Madrid cuando estuve grabando 'Yo con yo mismo'. Él pasó por el estudio, hablamos, me contó que era de Murcia y dije de quedar. En su casa tiene un estudio y ahí salió", cuenta.

Previo al lanzamiento del álbum, el artista ofreció un concierto con sus seguidores en el Teatro Gran Vía Edp de Madrid, donde interpretó todas las canciones. "La gente estaba súper entregada", recuerda el joven talento, que agotó todas las entradas.

Antes de poner su nombre definitivo al disco contempló otras opciones para el proyecto, que ha tenido una acogida "increíble". La primera idea fue "Maravilla" y la segunda "Calma", palabras con las que se siente representado, pero que no le convencían del todo.

"Como todas las canciones son diferentes porque cada una tiene un compositor, productor y estilo distinto, el único elemento que las une es mi voz. Son canciones que me representan de cosas que he vivido y por eso dije: "Primer disco de presentación de mi persona... Lo llamo Flavio y ya está".

De momento no tiene pensado anunciar gira y, a pesar de haber lanzado su álbum recientemente, ya está trabajando en su próximo proyecto.

"Empecé a hacer más canciones hace un mes, pero me gustaría tener muchas más para tener un repertorio bastante amplio para poder elegir cuál me gusta más", indica, aunque también tiene temas compuestos en la academia, en el campamento o tiempo después que se han quedado guardadas en el cajón: "A ver qué pasa con ellas".

Salvo alguna colaboración que surja, este estío lo tiene tranquilo. "Este verano como no voy a tener ninguna sesión voy a intentar componer por mi cuenta, pero de cara a septiembre me juntaré con más gente porque me gusta", dice, con la mirada puesta en su primera fecha confirmada el 24 de septiembre en el Teatro Apolo de Barcelona.

Tras su paso por "Operación Triunfo", donde cosechó la segunda posición, y este año donde se ha introducido en el mundo profesional, asegura conocer cómo funciona la industria musical.

"Te metes en una discográfica súper grande (Warner Music) con tanta gente que, por una parte, sientes miedo y, por otra, entusiasmo. Ahora que estás en el mundillo y lo conoces un poco más te relajas, ya sabes cómo van los tiempos o cuánto se tarda en sacar una canción", apunta.

Agradecido por el recibimiento de su álbum debut y tras este año "de progreso" donde ha aprendido mucho a nivel personal y profesional, tiene claro que quiere vivir de la música: "Quiero seguir a tope, construyendo, haciendo música y que la gente lo disfrute".