Desde pequeña, Elena S. Sánchez (Avila, 42 años) mostró su interés por el séptimo arte gracias a la pasión cinéfila que le trasmitió una tía. Ahora se ha convertido en uno de los rostros más populares de los programas de cine de La 2, donde conduce el veterano 'Días de cine' e 'Historia de nuestro cine', espacio que repasa las películas españolas más clásicas desde la década de los 30 hasta la actualidad. Entre tanto, la periodista también se ha encargado de presentar la cobertura de las fiestas de San Fermín en TVE. "Este año no habrá y me da pena", reconoce.

¿Cuánto cine español ve a la semana?

Antes veía mucho más, porque eran cinco películas a la semana en 'Historia de nuestro cine' y ahora son dos. No sabría decir cuántas veo, porque yo veo mucho cine todo el tiempo. Mucho español, pero también europeo, latinoamericano, americano y oriental. Pero sí que puedo decir que he visto entre 1.200 y 1.300 películas de cine español en estos casi seis años de programa.

Después de visionar tantas películas, ¿qué ha aprendido del cine español?

El cine español ha sido capaz, por ejemplo, durante la dictadura franquista, de contar historias sorteando la censura y metiendo el dedo en la llaga. Buscando maneras de hablar de lo que realmente era interesante e importaba, y no de lo que el régimen quería que se mostrase.

Se ha convertido en una cara asociada al cine en TVE. ¿Cómo le llegó esta oportunidad?

Siempre he sido una enamorada del cine. Es algo que no viene de ahora. Desde muy pequeña, siempre me ha interesado y he frecuentado un tipo de películas que no era necesariamente el taquillero y americano. Desde los 14 años y con la compañía de una tía, que es muy cinéfila, pues me he encaminado hacia un tipo de cine que tratara más de asuntos que tienen que ver con la condición humana. Fui fraguando y potenciando esa afición, y cuando terminé las dos temporadas que estuve presentando 'Corazón' me preguntaron qué quería hacer. Yo contesté que quería hacer cultura, que es a lo que ya me había dedicado en los informativos. Y entonces me propusieron presentar 'Días de cine' y, más tarde, 'Historia de nuestro cine'.

¿Tiene películas favoritas?

Es una pregunta que me hacen muy a menudo y creo que voy cambiando cada vez de favoritos (risas). Tengo muchísimos. Siempre digo que 'El mundo sigue', de Fernando Fernán Gómez, es una de mis películas favoritas del cine español. Una película maldita en su momento, que fue una gran apuesta por parte de Fernando, que no pudo estrenarla y llegó a los cines de tapadillo. No se pudo estrenar porque era el año 1963 y hablaba de una familia con dos hermanas que se odian, con una historia que muestra una miseria moral, y se aborda el adulterio, el machismo, la pobreza. Es un buen ejemplo del cine que se quería hacer y que no permitían. También coloco entre mis imprescindibles a 'La tía Tula' de Miguel Picazo o 'El verdugo' de Berlanga.

¿Hay todavía muchas películas españolas, más antiguas, que no se han emitido en televisión?

Hay muchas películas que han pasado por 'Historia de nuestro cine' que diría que no se han emitido antes en televisión, como 'Frente de Madrid' o 'Vida en sombra'. Estamos recuperando joyas de nuestro séptimo arte. Hay películas que rebuscamos, e incluso conseguimos alguna copia que se pueda emitir.

Sorprende que en 'Historia de nuestro cine', las películas más repetidas son las que mejor funcionan. ¿Cómo lo viven?

'El bosque animado' se ha emitido ya un montón de veces, pero la última vez que la emitimos hizo una audiencia superior a la oferta de La 1. Y alucinamos. Tenemos a nuestros fieles pero también otro público que hace 'zapping' y que ve que estamos dando una película de Alfredo Landa, por ejemplo, y se quedan atrapados en ella. Otra que tuvo muchísimo éxito fue 'Furtivos', de José Luis Borau, que tuvo un millón de espectadores, y eso que es una película durísima.

PABLO CARBONELL

El coronavirus interrumpió otro espacio que presentaba en La 2, 'Sánchez y Carbonell'. ¿Está previsto su regreso?

La idea es recuperar el formato. ¿Cuándo? No lo sé, porque es un programa que mueve a muchísima gente, a nivel técnico, de redacción e invitados, en un plató grande, con público. Ese tipo de formatos, como a nosotros nos gusta, en tiempos de pandemia, es difícil conseguirlo. Ahora está parado, y es la gran pena profesional que tengo este año.

También le ha tocado madrugar por San Fermín. ¿Cómo vive la cancelación de la fiesta?

Llegó el 7 de julio y me fui a Pamplona. Viví los 'no sanfermines'.

Para mí, esta fiesta es reencontrarme con la gente que quiero. Es una ciudad en la que me siento como en casa. Tengo grandes amigos y no me resistí a no compartir con ellos ese vacío. Este año tampoco habrá y también me da pena.

¿Le falta algo por hacer en televisión?

Claro. Me falta un programa de viajes, o uno de entrevistas en profundidad. También un formato de 'late night'. Todo eso me falta. Con Eurovisión, por ejemplo, me divertí muchísimo y me sumergí en el insólito mundo 'eurofan'. Es un espectáculo impresionante y un escaparate estupendo para demostrar el talento.