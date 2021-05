Seis amigos con demasiados invitados, así es el reencuentro de 'Friends'

Actualizada 27/05/2021 a las 15:28

Diecisiete años después de su adiós, las seis estrellas de 'Friends' se reúnen en un programa especial que estrena HBO Max este jueves y que mezcla momentos de mucha nostalgia y emoción para los fans, con algunos tramos de relleno e invitados que tienen muy poco que ver con la serie.



Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross. Estos seis nombres son historia de la televisión gracias a la deliciosa conexión para la comedia que exhibieron Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer.



Con diez temporadas de enorme éxito y 236 episodios en total, 'Friends' llevó las desventuras y locuras de un grupo de neoyorquinos a las pantallas de todo el mundo.



Todo lo que tocó 'Friends' se convirtió en un icono global, desde la cabecera con 'I'll Be There For You' de The Rembrandts, al sofá de la cafetería en la que se juntaban estos seis amigos.



A ese enorme fenómeno apela precisamente el especial 'Friends: The Reunion', que no es un capítulo de ficción sino un programa retrospectivo que combina entrevistas de la mano de James Corden, juegos pensados para los seguidores de la serie, recreaciones de escenas famosas, instantes íntimos entre los seis actores y algunos invitados ajenos a esta comedia y cuyo fichaje resulta aquí difícil de explicar.



Aviso: este texto incluye detalles que destripan la trama del especial.



LÁGRIMAS Y RECUERDOS



"Bueno, dónde está la caja de los pañuelos". Así resume Aniston, nada más empezar el programa, el alto contenido emotivo, de lágrimas y de recuerdos en el que se basa 'Friends: The Reunion'.



Uno de los momentos más conmovedores se da en el comienzo, cuando los seis actores entran en silencio y en solitario a los estudios de Warner Bros. donde se rodó la serie.



El piso de Rachel y Monica, el café Central Perk y el apartamento de Chandler y Joey, todos ellos lugares imprescindibles de 'Friends', son los espacios ahora inertes en los que los seis protagonistas se reencuentran entre abrazos.



El especial vuela alto justamente cuando más se aproxima a los actores y se olvida de todo lo superfluo para subrayar una amistad en mayúsculas que casi les convirtió en una familia.



Pero en ese viaje al pasado no solo brillan los protagonistas y sus confidencias.



También aparecen en 'Friends: The Reunion' los creadores de la serie, David Crane y Marta Kauffman, hablando de la gestación y el cásting de 'Friends', y algunos secundarios ilustres como Tom Selleck (Richard en la serie), Maggie Wheeler (Janice) o James Michael Tyler (Gunther).



RACHEL Y ROSS, ¿AMOR FUERA DE LA PANTALLA?



La relación intermitente entre Rachel (Aniston) y Ross (Schwimmer) fue uno de los pilares narrativos de 'Friends', pero parece que la atracción sentimental entre los actores no se limitó a la ficción.



Según cuentan en el especial, Aniston y Schwimmer sintieron que su química iba mucho más allá de la serie en la primera temporada, pero detallaron que no fue posible una relación entre ellos ya que nunca coincidió que ambos estuvieran libres y sin pareja.

En tono cómico, Aniston recordó haberle dicho a Schwimmer que sería una pena que su primer beso no fuera en la vida real sino en la televisión y frente a todo el país.



"Y así fue. La primera vez que nos besamos fue en la cafetería del Central Perk", concretó la actriz al señalar de forma enigmática que en ese instante quizá se colaron en la ficción algunos sentimientos muy reales.



EL DUETO CON LADY GAGA Y LA LESIÓN DE JOEY



Phoebe no era precisamente la mejor cantante del mundo, pero sus escenas a la guitarra con temas como "Smelly Cat" rápidamente se convirtieron en un éxito entre los espectadores de 'Friends'.



Lisa Kudrow vuelve ahora a interpretar esta surrealista canción, aunque en esta ocasión aparece a su lado una compañera de mucho nivel como Lady Gaga para acompañarla en un dueto.



Otra anécdota, pero mucho más dolorosa, tiene en el centro a Matt LeBlanc, quien recordó cómo se dislocó un hombro en medio del rodaje de un capítulo.



Para los supersticiosos queda el detalle de que el día de la lesión fue el único, según LeBlanc, en el que los seis actores no hicieron el corrillo previo y el abrazo con el que se animaban siempre antes de entrar al set.

INVITADOS FUERA DE JUEGO



Al margen del toque humorístico de Lady Gaga con Lisa Kudrow y de invitados pertinentes como Reese Witherspoon, quien interpretó a la hermana de Rachel en la serie, 'Friends: The Reunion' peca lamentablemente de muchos momentos sin sentido y de participaciones de celebridades con muy poca justificación.



¿Qué pintan el grupo BTS, la activista Malala Yousafzai o el exfutbolista David Beckham en un homenaje a 'Friends'?



La lista de extrañas intervenciones en este especial incluye además a Justin Bieber, Cara Delevingne o Cindy Crawford, que se prestaron a ser modelos para un desfile de "looks" famosos de 'Friends' sin hacer nada más ni abrir la boca en ningún momento.



Podría pensarse que HBO Max necesitaba invitados para llenar los 103 minutos que dura el especial.



Pero da la impresión de que el público de 'Friends' habría preferido algo exclusivamente centrado en su serie, con una mirada honesta y cercana a sus personajes favoritos y sin añadidos que navegan entre lo bobo y lo absurdo.

