Entrevista

Gonzo: "No me pongo a la altura de alguien que te da un desplante"

El periodista y presentador vuelve a La Sexta con 'Salvados' para analizar el 'ciclón Ayuso', que en la campaña "parecía una artista reconocida y no una política". "El 'no' del Pedro Sánchez para venir al programa es la reticencia que más me fastidia"