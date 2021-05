Rocío Carrasco carga contra su hija

Actualizada 06/05/2021 a las 12:33

El drama de Rocío Carrasco suma y sigue. Este miércoles se emitió en Telecinco una nueva entrega del documental ‘Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva’, un alegato contra el maltrato. En este noveno capítulo se abordaron los hechos posteriores a la agresión que sufrió Rocío Carrasco por parte de su hija Rocío Flores.

Rocío Carrasco cree que la clave para normalizar la situación es que David Flores, apartado de Telecinco, salga de sus vidas. Destacó en el programa que por el momento no puede retomar la relación con su hija, porque tanto ella como su padre quisieron meterla en la cárcel. “Hoy por hoy no puedo. Y la persona que lo quiera entender que lo entienda y quien no pueda, que no la entienda. No puedo mantener, muy a mi pesar, ningún tipo de relación con una persona que tiene a la otra persona al lado y que ha intentado meterme en la cárcel”, recordaba Rocío.

La condición de Rocío Carrasco para retomar la relación con su hija: "Que esa persona no esté ni en la vida de ella, ni en la mía” #RocíoVerdad9 https://t.co/shHTpp2BHi — Telecinco (@telecincoes) May 6, 2021

Su hija fue quien la acusó de maltrato, un hecho que marca la relación actual. “No es que tu hijo te dé una paliza ¡Que ya es! ¡Que es antinatura! Que no es eso, que es que ha ido y me ha puesto una denuncia en connivencia con su padre y le ha dicho a su padre: ‘Papá ya está hecho”, afirmó. Y dejó un recado para su hija. “Se tendrá que perdonar ella cuando se dé cuenta porque creo que a día de hoy todavía no se ha dado cuenta”, dijo tajante.

Rocío Carrasco lamentó entre lágrimas los momentos perdidos con sus hijos. “Nadie me devuelve las cosas que yo no he vivido con mis hijos, a mí no me devuelve nadie el ir a ver a mis hijos a una función de colegio, un beso de mi hija, muchas cosas, y nadie ha hecho nada, ni medios de comunicación ni justicia en ese sentido”.

Rocío Carrasco confiesa que sufrió otra agresión "con un cuchillo" por parte de Rocío Flores y apunta a Antonio David: “Eso es en lo que ha convertido a su hija, en eso” #RocíoVerdad9 https://t.co/PFlFu9jqpO — Telecinco (@telecincoes) May 6, 2021

Explicó por qué estos hechos han permanecido ocultos durante tantos años. “Yo tenía dos motivos por los que no contaba mi verdad. Hoy, lo estoy contando hoy cuando una tiene 24 y otro 22. Lo estoy contando hoy, pero yo he procurado que ellos crecieran con la figura de su padre intacta”.

