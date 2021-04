Actualizada 22/04/2021 a las 09:22

Después de 25 años de silencio mediático y de estar lejos de la televisión, Rocío Carrasco volvió este miércoles a ponerse delante de las cámaras para dar una esperada entrevista en directo en Telecinco, en un parón que ella misma propuso hacer en la docuserie sobre su vida 'Contar la verdad para seguir viva', que está emitiendo esta cadena para aclarar algunos asuntos, especialmente sobre todo lo relacionado con el distanciamiento de sus hijos.

Uno de los momentos más impactantes del programa, que fue conducido por los presentadores Jorge Javier Vázquez y Carlota Correderra, llegó cuando Rocío Carrasco narró entre lágrimas cómo fue la paliza que recibió por parte de su hija Rocío Flores y que finalizó con ella ingresada en un hospital y con el distanciamiento entre ambas, ya que después de esta agresión ella se fue a vivir con su padre Antonio David Flores.

Rocío Carrasco, sobre la agresión de su hija en el año 2012: "Lo primero que quiero decir es que mi hija fue verdugo porque antes fue víctima de su padre, Antonio David Flores" #RocíoEnDirecto https://t.co/lH1uWJ6P6M — Telecinco (@telecincoes) April 22, 2021

Carrasco admitió que ese fue el último día que vio a su hija, el 27 de julio de 2012, el día que la agredió y terminó en el hospital. "Estuve cuatro o cinco horas en observación con un traumatismo en la cabeza", señaló la hija de la cantante Rocío Jurado y el boxeador Pedro Carrasco, quien pese a los golpes recibidos no quiso denunciar a su hija, "ni lo haría nunca", admitió, ya que la considera que "antes de ser verdugo, había sido víctima". Y responsabilizó rotundamente de este incidente a su exmarido, Antonio David Flores, culpándolo por el comportamiento de su hija. "Ella no tiene la culpa, el responsable es otro", insistió, y destacó que su hija era "más vulnerable" que ella en aquellos años.

La hija de Rocío Jurado detalló también que ese mismo día en el que sufrió la paliza, Rocío Flores la denunció a ella por malos tratos, influenciada por su padre, según su relato. "A mí, mi hija me pega. Se monta en un coche y según se sube, saca un móvil y dice: papá, ya está hecho", destacó.

Carrasco reconoció que siente "mucho dolor" al ver imágenes de la infancia de su hija junto a ella: "Es el dolor más grande que puede sentir una mujer que sea madre", y admitió que no ha respondido a las llamadas que su hija le ha realizado recientemente porque no se siente preparada para afrontar esa conversación y porque los especialistas que la tratan después de su intento de suicidio le han recomendado no hacerlo ya que todavía no está preparada para afrontar esa situación.

Preguntada por Jorge Javier Vázquez sobre cómo sucedió la agresión, Carrasco contó que su hija dejó de golpearla cuando se cayó al suelo y perdió el conocimiento. "Se asustó y se marchó", dijo. También explicó el motivo por el que hace público ahora este testimonio, subrayando que solo así se puede comprobar "la magnitud del monstruo" que es su exmarido, Antonio David Flores, quien según ella el distanciamiento entre madre e hija es "su obra maestra".

Pese a la crudeza de su relato, pidió encarecidamente que no se juzgue y se critique a su hija por estos hechos, insistiendo en la responsabilidad de su padre.